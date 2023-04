Per Camilla e i suoi tre bimbi un ‘ti aspettiamo’ a Matera

E come lei, che è stata a Matera, ospite dell’associazione senza confini,dopo l’incidente nucleare di Chernobyl, ci sono tanti piccoli che attendono di percorrere quel ponte di solidarietà che li lega a famiglie, associazioni, del nostro Paese. Ma ci sono difficoltà oggettive, che al momento, rallentano quel percorso. Si attende che scoppi la pace…e che il buon senso, ed è quello che al momento latita, si preoccupi di aprire i confini ”fisici” tra Paesi europei.Tocca alle diplomazie italiana e dell’Unione europea contribuire fattivamente a questo progetto a patto che anche ad Est si faccia altrettanto.. Del resto è stato fatto tanto e ancora molto resta da fare in quella direzione. Un dato. sono stati 1000 i bambini che l’associazione di volontariato ”Accoglienza senza confini” ha accolto a Matera, in venti anni di attività, dopo l’incidente nucleare di Chernobyl (Bielorussia) e che si appresta, come altre realtà italiane, a continuare quel percorso non appena le condizioni internazionali -legate alla guerra tra Ucraina e Russia – lo consentiranno. Tra gli arrivi attesi per questa estate figura quelli di Camilla, oggi madre di tre bambini, di età compresa tra i tre e i sei anni. Ad annunciarlo Francesco Paolo Rubino, presidente del sodalizio materano nel corso dell’iniziativa ” Chernobyl 37 anni dopo” con la partecipazione di rappresentanti di associazioni di volontariato italiani e bielorussi, alcuni dei quali on line. ” Il nostro impegno – ha detto Rubino- continua pur in una situazione attualmente difficile. Camilla è stata ospite a Matera che era una bambina. Si è sposata e ha tre piccoli, che attendiamo qui. Con le altre associazioni di volontariato per la Bielorussia (Avib) siamo impegnati , con un patto, per rafforzare il coordinamento e continuare con i progetti umanitari”. Tra questi figura la possibilità di inviare in Bielorussia alcuni operatori per la formazione di genitori nell’assistenza a figli autistici. E persone tenaci come la presidente dell’Avib, Arena Ricchi, che citiamo per quanto fanno e attendono di fare, auspicano che qualcosa si muova. Ancora un po’ di pazienza…la storia dei rapporti con la Bielorussia è contrassegnato da tante azioni umanitarie, che vanno riprese e consolidate. Restano i fatti e la progettualità in corso. Nel corso dell’incontro si sono susseguiti gli interventi sugli effetti procurati dall’incidente nucleare di Chernobyl, e sui progetti italiani in Bielorussia, sulle attuali difficoltà nel portarli avanti e su quanto è stato fatto e si potrà fare con i progetti di accoglienza anche con finalità terapeutiche. Sono stati presentati due lavori editoriali sull’esperienza di accoglienza . Si tratta del libro ”Raccontiamo…ci vent’anni della nostra storia” sull’attività dell’associazione ”accoglienza senza confini” e il documentario ” Il drago della terra bianca” di Sergio Palomba e Mario Raele, realizzati da Rvm Broadcast e Jogo Media di Matera.