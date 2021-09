Dionisio, Bacco… chiamatelo come vi pare, ma un brindisi con un bicchiere di vino buono a Matera non può mancare. E ad alzare i calici èil ” Baccofest” che dal 3 al 5 settembre inviterà i buongustai dei 131 comuni della Basilicata e i turisti, naturalmente, ad alzare i calici al cielo per brindare a un’annata che auspichiamo vada meglio per tutti. La città dei Sassi, che vanta una propria tradizione enologica come confermano i palmenti degli ambienti ipogei, cantine o ”ciddari”, offrirà in centro un itinerario ammantato di luci color rubino per stare in tema. Vino, con i tanti marchi della regione, ma anche sapori della buona tavola. Quali? Per saperlo bisogna che ventiate al Baccofest – Basilicata wine tour, che ha segnato l’estate dell’offerta turistica locale. Matera è l’ultima tappa. Non mancate e e passate parola. Da soli o in compagnia un ”brindisi’ per un sorso di allegria. E me, e mef…



A MATERA L’ULTIMA TAPPA DEL “BACCOFEST – BASILICATA WINETOUR”

“Baccofest – Basilicata Winetour,”, evento itinerante organizzato da Mef Srl, concluderà la I° edizione nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2021 nella suggestiva cornice del Centro Storico di Matera

Un percorso di in tre appuntamenti che è partito dal cuore della Magna Grecia sul bellissimo lungomare di Policoro, che ha ospitato l’evento dal 6 al 8 agosto 2021. Il secondo appuntamento, previsto nella Perla del Tirreno, la splendida Maratea, in programma dal 20 al 22 agosto 2021 purtroppo non si è potuto svolgere per le restrizioni covid imposte due giorni prima dall’Amministrazione Comunale, considerata l’impennata di casi postivi registrati nei giorni a ridosso dell’evento.



L’atto conclusivo della prima edizione della kermesse “Baccofest – Basilicata Winetour”, si terrà, quindi, in Piazza San Francesco a Matera nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2021. A partire dalle 20.00 e fino alle 2.00 verranno presentate e degustate le migliori produzioni vitivinicole di aziende lucane: Terra degli Svevi – Terra dei Re – Azienda Agricola Michele Laluce – Cantine Cifarelli – Masseria Cardillo – Tenute Iacovazzo – Azienda Agricola Mastrangelo – Battifarano Francesco – Cantine Strapellum – Tenute Mantegna – Masseria del Mezzano – Cantine del Notaio – Bisceglia Vulcano & Vini – Fontanarosa Vini – Farnese Vini e Tenuta Danesi. Le etichette saranno accompagnate dall’eccellenza gastronomica ittica di pescato interamente Lucano presentato in collaborazione con il Gac Flag Coast to Coast, in una frizzante cornice di musica e luci: sarà sufficiente acquistare il proprio calice da degustazione, corredato da tasca portacalice, presso i due Infopoint, per apprezzare i sapori pieni e decisi dei migliori vini lucani e scoprire, tra gli stand delle cantine, il proprio vino prediletto.

Matera, 01.09.2021

