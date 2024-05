Per Agna niente spot, ma risposte, fatti e cantieri

Che il rione Agna -Le Piane e aree limitrofe, da contrada San Francesco a Cappuccini, abbia bisogno di una programmazione seria in materia di opere pubbliche, manutenzione, dotazione di servizi è fuori di dubbio. Tant’è che i residenti si stanno impegnando per lavorare insieme e stimolare l’Amministrazione comunale ad essere concreta e con carte, progetti, risorse e tempi. La nota di Rocco Amodio, che prende spunto da altri interventi, amministrazione comunale compresa, conferma la necessità di dare risposte certe e nei fatti ai residenti. Sul come? e quando? Verrà fuori da un confronto diretto tra le parti per vedere cosa si può e si deve fare per affrontare le problematiche del quartiere. E questo a un anno e passa, settembre 2025, dalla scadenza della consiliatura della giunta guidata da Domenico Bennardi.



I CITTADINI DI AGNA E VIA RICCIARDI NON SI PRESTANO AGLI SPOT ELETTORALI

Dopo gli interventi di Angelino e Serravezza sull’argomento, ritengo necessario esprimere, facendone sintesi, anche il parere del nascente Comitato di quartiere di Agna e Agna le Piane in merito ai lavori spot eseguiti in via Farina e via Ricciardi.

Innanzi tutto apprendiamo con stupore e perplessità, fonte video pubblicato dal signor Sindaco in persona, che di fatto la bitumazione nella via Ricciardi e di un pezzo di via Farina, rappresentano il grande investimento dell’Amministrazione sul quartiere di Agna….

Via Farina alta, post salita, assomiglia ad una pista da cross, Via Frangione vive l’abbandono dei marciapiedi da mesi e mesi, nei pressi dell’ingresso delle ASM in più punti l’asfalto ha ceduto di diversi centimetri ponendo a rischio l’integrità di auto e bus, ad Agna Le Piane i marciapiedi sono invasi dalle sterpaglie e in vari punti si ritrovano cedimenti o voragini, piazza delle Costellazioni è in disarmo da tempo (a parte 2 panchine, diconsi numero due, installate ad inizio legislatura).

Ma non è finita qui….come può farsi pubblicità un’Amministrazione che in campagna elettorale promise (presente il sottoscritto) una riqualificazione di Agna , Agna Le Piane e piazza delle Costellazioni, e che invece da anni tiene sostanzialmente chiuso il Casino Padula e in abbandono i campetti sportivi adiacenti, che rifiuta di aprirsi ad iniziative spontanee brandendo l’arma burocratica dei “BANDI” e del “regolamento di quartiere”?



Si badi, se qualcuno pensa che mantenendo le statue alle processioni …si conquistino i favori dei quartieri…beh si sbaglia e di grosso. Neanche la peggiore versione della democrazia Cristiana ha fatto tanto.

La legalità è sacrosanta, ma la buona ed efficiente amministrazione pure…..

E’ inaudito che un cittadino (chi scrive, in primis) proponga una istanza amministrativa urgente alla c.a. del Sindaco al fine di trovare un rimedio al decoro urbano manomesso di via Ricciardi (figlio di chi sa quale antica stortura Urbanistica), e tale istanza invece di essere prontamente evasa , venga de fatto superata e surclassata dalla propaganda del momento protesa a pubblicizzare un evento di una manutenzione ordinaria : ebbene si , fare l’asfalto nuovo è un merito da postare sui social…..più urgente e impegnativo del riscontrare una formale istanza amministrativa diretta al Sindaco (si invocava una ordinanza sindacale contingibile e urgente).

Sommessamente sia il sottoscritto che il nascente Comitato di quartiere si attende qualcosa di più e di meglio che uno spot sui social . Crediamo sia lecito auspicarsi innanzi tutto la messa a servizio pubblico del Casino Padula (incubatore a tutto tondo magari anche del nascente Comitato) e la proposizione di un piano organico per Agna e per tutte le altre periferie urbane (Serra rifusa, San Giacomo, Serra Venerdì, Lanera etc…).



Non basta scegliere di buttare un po’ di asfalto su una o due vie (scelte poi in base a quali criteri specifici….vallo a capire…perché forse insistono scuole private in via Ricciardi…..e che in via Conte o in via Agna sono più negletti forse….. o in via del Toro volano sui marciapiedi forse).

Occorre riprogettare seriamente la vita e le attività di Agna e delle altre periferie, occorre santificare la Santa tutti i giorni e tutte le domeniche nelle vie del quartiere attraverso tutte le risorse civiche e volontarie presenti, occorre dialogare con i cittadini e non girare i video alla chetichella quando le strade sono vuote.

R. Amodio

Cittadino Agnino e co-promotore del comitato civico Agna -Agna Le Piane