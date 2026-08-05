Per adeguamento SS 7 c”è odg. Ma governo dia tempi e risorse certe…

A chiederlo al Governo i parlamentari Arnaldo Lomuti ( M5s) e Vincenzo Amendola ( Pd) dopo l’approvazione di un ordine del giorno per il potenziamento e la messa in sicurezza della SS7 Appia, nel tratto Ferrandina-Matera. Del resto finora si è fermi ai tanti annunci ministeriali e regionali sulla massima attenzione e sulle priorità dell’arteria, inadeguata, segnata dal verificarsi periodico di incidenti stradali e da cantieri temporanei – con interruzioni semaforiche- tuttora in corso. Attendiamo risposte. Per ora c’è un ordine del giorno. L’anno prossime le politiche. Arriveranno certezza come progettazione, impegno di spesa e bandi? Chissà
Comunicato Stampa 4 agosto 2026
SS7 Ferrandina-Matera.
Accolto con raccomandazione Ordine del Giorno Amendola – Lomuti
Ferrandina-Matera, Amendola e Lomuti: «Accolta come raccomandazione la nostra richiesta, ora il Governo dia tempi e risorse certe»
«Un passo avanti per la sicurezza e per il futuro dei collegamenti viari della Basilicata. L’ordine del giorno relativo al potenziamento e alla messa in sicurezza della SS7 Appia, nel tratto Ferrandina-Matera, è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Adesso è necessario trasformare questo impegno in atti concreti».
Lo dichiarano congiuntamente i deputati Enzo Amendola e Arnaldo Lomuti, a seguito dell’esame dell’ordine del giorno 9/2987-A/1 nell’ambito della conversione del decreto-legge in materia di infrastrutture e PNRR.
«Parliamo di un collegamento fondamentale per Matera e per l’intera Basilicata: circa trenta chilometri interessati quotidianamente da un traffico superiore ai 13 mila veicoli, con una presenza significativa di mezzi pesanti. Le criticità della Ferrandina-Matera sono note da anni e riguardano non soltanto la mobilità, ma innanzitutto la sicurezza di cittadini e lavoratori».
L’ordine del giorno impegna il Governo sul completamento dell’iter progettuale e realizzativo del raddoppio della SS7 Ferrandina-Matera e sulla necessità di definire, con ANAS e Regione Basilicata, cronoprogramma e risorse per l’intervento.
«L’accoglimento come raccomandazione è un segnale positivo, ma non può rappresentare il punto di arrivo. Occorre ora individuare le risorse necessarie e stabilire tempi certi per la realizzazione dell’opera. Su infrastrutture strategiche per la Basilicata non possono prevalere appartenenze politiche: quando è in gioco la sicurezza dei cittadini e il diritto alla mobilità, è dovere delle istituzioni lavorare insieme».
«Matera, patrimonio mondiale dell’UNESCO e uno dei principali poli turistici e culturali del Mezzogiorno, non può continuare a scontare collegamenti stradali inadeguati. Ma la questione riguarda soprattutto le migliaia di lucani che utilizzano quotidianamente questa arteria per lavorare, studiare e accedere ai servizi».
Amendola e Lomuti concludono: «Vigileremo affinché alla raccomandazione seguano decisioni concrete. Alla Basilicata non servono altre dichiarazioni sulla strategicità delle sue infrastrutture: servono progetti definiti, risorse certe, cantieri e tempi verificabili. Su questo continueremo a incalzare il Governo».
Segreteria
On. Arnaldo Lomuti
Deputato M5S
Segretario Commissione Difesa
Segretario della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
Camera dei Deputati
Roma
tel. 06 6760 6178
Per adeguamento SS 7 c”è odg. Ma governo dia tempi e risorse certe…
A chiederlo al Governo i parlamentari Arnaldo Lomuti ( M5s) e Vincenzo Amendola ( Pd) dopo l’approvazione di un ordine del giorno per il potenziamento e la messa in sicurezza della SS7 Appia, nel tratto Ferrandina-Matera. Del resto finora si è fermi ai tanti annunci ministeriali e regionali sulla massima attenzione e sulle priorità dell’arteria, inadeguata, segnata dal verificarsi periodico di incidenti stradali e da cantieri temporanei – con interruzioni semaforiche- tuttora in corso. Attendiamo risposte. Per ora c’è un ordine del giorno. L’anno prossime le politiche. Arriveranno certezza come progettazione, impegno di spesa e bandi? Chissà