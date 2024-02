Peppino Giannella nuovo segretario Federconsumatori di Matera

Di vertenze ne ha portate avanti tanti Giuseppe ”Peppino” Giannella, alla guida dei metalmeccanici della Fiom Cgil, poi con l’attività tra i pensionati dello Spi e dal giorno di Sant’Apollonia, patrona dei dentisti, odontotecnici e e igienisti dentali, alla segreteria di Federconsumatori della Provincia di Matera. E di dolori di denti, per famiglie e consumatori, tra bollette e pagamenti non dovuti, accessi a bonus e via elencando, Giannella ne dovrà curare tanti. Del resto cittadine e cittadini, italiani e stranieri ,che siano restano sempre tra l’incudine e il martello, tra pubblica Amministrazione e società di servizi, che non sempre agiscono con trasparenza. Buon lavoro Giannella. Le vertenze con e per i cittadini sono dietro l’angolo…



IL POST DI FEDERCONSUMATORI

Lo scorso 9 febbraio è stato eletto il nuovo presidente della Federconsumatori Matera, è Giuseppe Giannella.

All’assemblea elettiva hanno partecipato Roberto Giordano vice presidente nazionale di Federconsumatori APS collegato da remoto, Michele Catalano presidente regionale Basilicata, Graziella Romaniello presidente sede provinciale Potenza, Fernando Mega Segretario Generale CGIL, e Michela Carmentano segretaria di organizzazione della CGIL Matera.