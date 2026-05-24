Pepe: Per la Matera-Ferrandina, stop alle falsità. Nessuno scippo di fondi. E minaccia querele.

“In relazione alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore sulla strada statale 7 Matera-Ferrandina e ai contenuti offensivi comparsi sui social network” l’assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe con una nota “fa sapere che la SS7, nel tratto relativo al bypass di Matera, rientra e continuerà a rientrare nella programmazione regionale tra le infrastrutture viarie classificate con priorità 4, ovvero il massimo livello di priorità previsto. Si tratta di un dato amministrativo chiaro, inequivocabile e incompatibile con le narrazioni che parlano di opera “derubricata”, “scippi” territoriali o presunti definanziamenti. L’iter autorizzativo dinanzi alla Commissione VIA/VAS è stato avviato nell’ottobre 2023. Dopo le integrazioni prodotte da Anas nel 2024, ulteriori approfondimenti sono stati richiesti agli enti competenti. Il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ha trasmesso il proprio parere nel marzo 2026, la Provincia di Matera e l’Ente Parco della Murgia nell’aprile 2026. Si sta lavorando per acquisire gli ulteriori pareri necessari alla conclusione del procedimento. Non corrisponde inoltre al vero l’affermazione secondo cui sarebbero stati “dirottati” 580 milioni di euro dalla SS7 verso altre opere. Non esistono somme sottratte all’intervento e, peraltro, non risultano ancora simili finanziamenti assegnati e disponibili. Tutto ciò, tra l’alto, è stato asserito dallo stesso assessore Pepe durante un’audizione dinanzi alla III Commissione consiliare permanente cui ha voluto prender parte personalmente il 21 maggio scorso, durante la quale sono stati espresso apprezzamenti unanimi sulla puntualità nella illustrazione, sull’impegno profuso e sulla prospettiva futura. L’assessore Pepe evidenzia come la diffusione di contenuti costruiti su fake news, informazioni inesatte accompagnate da violenza verbale ed espressioni aggressive rischi di alimentare una pericolosa contrapposizione territoriale tra comunità lucane, danneggiando il dibattito pubblico e la corretta informazione dei cittadini. Nel ribadire la priorità e strategicità della SS7, si segnala che il confronto politico è sempre legittimo, ma non può trasformarsi in una campagna fondata su mistificazioni, insinuazioni e contenuti privi di riscontro documentale. Qualora dovessero continuare a essere diffuse notizie prive di continenza verbale e verità sostanziale dei fatti, alimentando un clima di violenza verbale con possibili profili diffamatori nei confronti dell’istituzione regionale, la parte lesa sarà purtroppo costretta valutate le opportune iniziative nelle sedi competenti. Di certo, il lavoro virtuoso intrapreso non subirà alcun condizionamento da simili condotte.”

La nota di Pepe si riferisce alle dichiarazioni della ex assessora regionale alle infrastrutture a mobilità Donatella Merra di qualche giorno fa. Eccole:

“La storia del sistema infrastrutturale lucano parla chiaro. Quando una grande opera non interseca opportunamente disegni e ambizioni della classe politica, ristagna inspiegabilmente nei meandri imperscrutabili delle valutazioni di impatto ambientale, una spada di Damocle troppo spesso, all’occorrenza, trasformata in una mannaia. Sulla SS7 di Matera l’opinione pubblica, i circoli locali e le associazioni sono sempre stati sferzanti con la sottoscritta, benché la mia volontà si scontrasse contro muri innalzati altrove. Oggi, però, ne avrebbero ben donde ad esserlo e ancora di più, considerato che l’opera è stata posta in concorrenza con un’altra che risponde maggiormente agli attuali assetti politici di governo regionale. Vera trasversale strategica, la SS7 è stata portata all’approvazione nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 2022 per oltre 400 milioni di euro per il solo bypass. Nello stesso anno furono stanziati oltre 5 milioni per la progettazione del tratto SP3 Basentana-Ferrandina, oltre a tutti gli interventi necessari nell’immediato per la messa in sicurezza dell’arteria, già interessata in alcuni tratti da fenomeni di dissesto, come la frana di Miglionico. Acclarata la necessità e la strategicità dell’intero asse, fu formalmente interessata ANAS, d’accordo con i sindaci dell’area, e ne fu chiesto l’inserimento immediato nell’accordo di programma Anas-Regione di un primo lotto, stimato in circa 150 milioni di euro, dall’innesto SP3 (Via del Mare) allo svincolo di Matera Sud, in quanto tratto caratterizzato da flussi critici di traffico nelle due direzioni, dal mare e dalla Basentana verso Matera. Tale intervento sarebbe stato in grado di dare un primo fondamentale respiro all’arteria; ne fu formalmente richiesto nel 2022 anche l’inserimento sull’anticipazione FSC 2021-2027 del primo lotto funzionale, in corso di progettazione. Dalla ferroviaria dello Stato a Matera, al completamento storico della Bradanica, alla SS18 di Maratea, nel corso di quasi cinque anni nella scorsa legislatura, sono stati individuati capisaldi storici su tutto il territorio regionale, comprendendone criticità ataviche e peculiarità insite in ciascuna area, cercando sempre di metterle a sistema sulla base di dati oggettivi e di esigenze territoriali. Per noi, prima il territorio, mai l’orticello. Ad oggi la SS7 è l’arteria a valenza extra-regionale più importante e l’asse su cui confluiscono plurimi sistemi di traffico. Dispiace che sia stata frenata in un ‘tunnel’ spazio-temporale di pareri che non sono stati sollecitati laddove necessari. Altro esempio di questo pericoloso corto circuito è la diga del Rendina, finanziata nel 2023 e rifinanziata per annunci successivi altre due o tre volte. Ma di questo avremo tempo di parlare”.