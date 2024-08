Pepe: ottima partenza delle navette” per Pontecagnano

“Dal 12 agosto scorso sono attivi i collegamenti bus tra Potenza e l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, a Pontecagnano. Il servizio piace ai lucani: in poco meno di tre settimane, infatti, sono stati 82 i passeggeri, di cui 54 verso l’aeroporto e 28 provenienti dall’aeroporto.” Lo ha reso noto l’assessore regionale ai Trasporti, Pasquale Pepe secondo cui: “Sono numeri incoraggianti, considerando anche il fermo di Ferragosto. E preludono a ulteriori sviluppi in vista dell’assetto definitivo degli orari dei voli da Pontecagnano. I dati dei viaggiatori lucani s’inseriscono in un contesto positivo. La struttura salernitana, inaugurata lo scorso 11 luglio, sta registrando un forte interesse, coinvolgendo un’area che abbraccia Campania e Basilicata. Secondo l’ultimo monitoraggio sono stati 15mila e 417 i passeggeri transitati, per un totale di 3.691 voli nazionali e 10.652 internazionali. “Questi numeri ci dicono che abbiamo fatto una buona scelta a connetterci con Pontecagnano. Il servizio proseguirà anche a settembre e verificheremo come rispondere meglio alle esigenze dell’utenza con gli orari definitivi dei voli che saranno resi noti nel mese di ottobre”. Per l’aeroporto Costa d’Amalfi, si ricorda che: i pullman partono dal terminal bus di viale del Basento, a Potenza, alle 5.50, alle 6.30, alle 13.50 e alle 18. Da Pontecagnano, invece, i bus diretti al capoluogo lucano partono alle 15, alle 15.40 e alle 19.30. In andata e ritorno sono previste fermate intermedie agli svincoli di Picerno, Sicignano degli Alburni e Battipaglia. Il servizio si effettua dal lunedì al sabato. La corsa di ritorno delle 19.30 (dall’aereoporto verso Potenza) è prevista tutti i giorni compresa la domenica e i festivi.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.