Pepe ha cantato Battiato nei ”solchi” del vinile

E sì…quei dischi a 33 giri, che si aveva cura di pulire -a casa o in radio- per evitare che le polveri ”graffiassero” il suono prima di adagiarli sui piatti , continuano ad avere fascino e funzioni, soprattutto quando si ascoltano opere d’autore. Come quelle del maestro,Franco Battiato, musicista dalle mille sonorità mediterranee e di mondi lontani, scaturite da ricerche sul pensiero delle culture universali e dispensate da quel ”iconico” megafono che campeggia sulla copertina dell’ Lp ” La Voce del Padrone”. E Saverio Pepe, musicista materano, che ha avuto la pazienza di aspettare la ”quiete” della pandemia da virus a corona gli ha reso omaggio, con l’aiuto di altre professionalità materane, con l’incisione ” Pepe canta Franco Battiato”. Lavoro, con etichetta Onyx jazz club, che annovera sette brani interpretati con intelligenza, armonia e suggestioni che abbiamo apprezzato durante un ascolto notturno, quando la quiete fa apprezzare tonalità interpretative della voce o l’impiego degli strumenti. Brani da ascoltare e riascoltare. Battiato è stato e resta unico, ma Saverio Pepe ha avuto il merito di creare curiosità, attenzione su parole e suoni che meritano di rafforzare l’ascolto e la ricerca su quando il ” maestro” di Milo ha lasciato nel solco della musica colta. E Saverio, con la guida all’ascolto a Palazzo Bernardini con Sergio Palomba, ha dato un colpo d’ala con un omaggio ‘sentito e devoto’ al maestro cantando La stagione dell’amore, No time No space, Bandiera Bianca, E ti vengo a cercare, Alexander Platz, Proprietà proibita/il mito dell’amore, Prospettiva Nevski. Un tuffo nel passato, lungo una carriera dai gusti difficili all’inizio della carriera di Franco fino alla poesia che l’ha portato nel Paradiso della musica dell’anima.



COME E’ NATO IL LAVORO

” Il lavoro -dice Saverio Pepe- è iniziato nel 2018 ed è durato due anni . Ma la pandemia ha impedito l’uscita , per cui rinvio a marzo successivo fino alla data di febbraio con l’ uscita del l’ Lp, con l’ incisione di brani di Battiato dell’era del vinile. Ci piaceva di fare un tuffo nel passato. Questo lavoro si sarebbe dovuto chiamare ” Non sarò Franco…non sarò sincero..non sarò Franco Battiato” perchè la mia voce è diversa” E con una impostazione diversa del Battiato che conosciamo. Abbiamo lasciato intatte le line melodiche e abbiamo rivisitato gli arrangiamenti, con Pierdomenico Niglio,con una formula mista tra elettronica e suonata dal vivo . Abbiamo avuto la collaborazione di Damiano Niglio , che ha suonato il basso in alcune tracce , Giuseppe L’Episcopia sassofonista, Enzo Matera chitarrista, le voci di Nunzia De Giorgi nel brano Bandiera Bianca e di Nunzia Tulliani in ”E ti vengo a cercare”. Abbiamo fatto questo connubio tra strumento, voce, elettronica e, quest’ultima, ci ha consentito di mutuare alcuni suoni che appartengono al Battiato delle origini, la fase elettronica e rudimentale, con le incisioni degli album Fetus, Click,Pollution . E lo abbiamo fatto con la tecnolologia attuale avvalendoci della Labsonic di Francesco Altieri e di un mix, fatto per il vinile, di Daniele Antezza da Dadub Studio. Siamo pronti – conclude. per una mini tournèe, la prima data a Matera in un ristorantino. Il progetto si presta,infatti, ad essere accolto nei teatri ma anche nei piccoli luoghi, perchè l’ascolto la fa da padrone.Un lavoro rispettoso dell’opera del maestro Franco Battiato . L’idea era quello di ringraziarlo, per quello che ci ha lasciato, e lo abbiamo fatto a modo nostro, ma con grande rispetto, senza alcuna forma di presunzione, di sostituirsi a lui che era e resto unico ” E in questo gesto di umiltà vi è tutta la validità di un lavoro che lega Saverio a Franco Battiato.