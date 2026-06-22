Pepe, al Consiglio Comunale di Matera: non c’è un euro per la SS7! Ma c’è il parere Via-Vas!

“Al momento su questo intervento non c’è un solo euro per l’esecuzione dei lavori” è quanto comunicato dall’Assessore Pasquale Pepe con riferimento al raddoppio della SS7- Matera/Ferrandina, ad inizio dei lavori del Consiglio comunale aperto di Matera che si è svolto questa mattina su questo argomento. Ma, ha assicurato, che “per la Regione Basilicata quest’opera ha una priorità assoluta“, tant’è che nelle interlocuzioni con il Ministero dei Trasporti e l’ANAS dello scorso autunno, quest’opera (sia il bypass di Matera che il tratto che sale dalla Basentana) è stata indicata con “priorità 4, ovvero la massima“, formalizzata con una mia nota del 25 novembre 2025. E proprio qualche ora prima della seduta consiliare materana, Pepe, comunica di aver appreso “una gran bella notizia“, ovvero ” che la Commissione Via-Vas ha dato il parere favorevole al tratto del bypass, Matera Ferrandina…un documento che io sono riuscito a recuperare venerdì scorso. Un documento protocollato, ufficiale, non ancora pubblicato ma che io ho nelle mie mani.” Che cosa significa questo? Spiega Pepe: “che adesso la palla è già passata al Ministero della cultura, il cosiddetto MiC, con il quale ho interloquito venerdì, e nel momento in cui speriamo arrivi presto è favorevole, ovviamente, nel momento in cui ci sarà anche il decreto da parte del Ministero della cultura, ci sarà poi il decreto interministeriale, cioè del Mase e del MiC, che sancirà definitivamente sancita definitivamente il passaggio in un’altra fase. In un’altra fase, che è quella esecutiva. Quella che prevederà la conferenza di servizio, quella che prevederà la fase degli espropri, è quella che prevederà la cantierizzazione…”. Insomma, un percorso ancora non definito nei tempi perchè ha detto Pepe: “Parliamo di un’opera che costa circa 550 milioni di euro, adesso forse qualcosina in più….e nel momento in cui si parla con i Ministeri, con lo Stato, la prima cosa che si dice: non ci sono soldi! E noi potevamo fare due scelte: candidare 15/20 opere da 10/15 milioni l’una, e magari avremmo portato qualche segnale timido in qualche parte del territorio, oppure puntare su opere che potrebbero aiutare la Basilicata. E quest’ultima è stata la nostra scelta. Per cui vi dico che ANAS e MIT lavorano sullo stralcio che va dalla statale per Metaponto sini a Matera centro. Parliamo di un’opera che cuba 150 milioni di euro.” Per cui, ha sottolineato : “è chiaro che, in virtù di importi di questa portata, la trattativa da parte da parte nostra diventa molto più facile.” Insomma, la novità è che si sarebbe fatto un ulteriore passo avanti su questa lunga ed indecente storia del raddoppio di questa arteria così segnata anche dal sangue di tanti incidenti, forse anche il più importante, ma…..per vedere i cantieri aperti -sembra di capire- di tempo ce ne vorrà ancora molto.

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