Pepe: a breve il ristoro alle famiglie sgomberate. Testimone il sindaco Mancini.

Il tema era stato sollevato questa mattina da una nota delle consiglieri regionali del M5S, Viviana Verri e Alessia Araneo, con un ironico “I fondi per gli sfollati: chi li ha visti?” (https://giornalemio.it/politica/in-basilicata-i-fondi-per-gli-sfollati-chi-li-ha-visti/). Ed ecco in serata giungere a tambur battente un “presente” del tutto informale -con un video su facebook pubblicato sulla bacheca del sindaco di Pomarico Francesco Mancini- da parte dell’assessore Pasquale Pepe il quale assicura che a breve, a chi sarà in grado di esibire le ricevute della spesa di alloggio esse verranno rimborsate a piè di lista, chi invece per qualche ragione ne risulterà sprovvisto riceverà un rimborso forfettario.

