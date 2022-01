La scomparsa di ”mest Michelino”, Michelangelo Pentasuglia, ha colpito anima e cuore di tanti materani che,come lui,hanno atteso, attendono e attenderanno il 2 luglio in onore della Santa Patrona Maria Santissima, come un appuntamento irrinunciabile da vivere intensamente nel solco della fede e della tradizione. E così aneddoti, curiosità, ricordi per i tanti carri realizzati con il papà Francesco ”Mest Ciccill”, da solo e l’eredità lasciata ai nipoti Raffaele e Claudia, gli incontri con gli studenti passano di bocca in bocca, di cuore in cuore. I ricordi dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, di Leonardo Montemurro per la Cna, del consigliere regionale Luca Braia vanno apprezzati per aver sintetizzato gran parte del sentimento comune. Pentasuglia va ricordato per la sua concretezza e per essersi impegnato su temi come la formazione di giovani cartapestai e per il laboratorio del rione Piccianello in attesa di completamento , come abbiamo scritto nel servizio

https://giornalemio.it/cronaca/ciao-mest-michelin-pentasuglia-una-vita-per-il-carro-e-la-festa-della-bruna/ . Attuare quei progetti sarebbe il miglior atto per ricordarlo. Contano fatti e memoria…Lo ricordiamo a quanti l’hanno persa e vivono nella dimensione virtuale.

N.B La foto del servizio è di Antonio Sansone

C O M U N I CA T O S T A M P A

PARTECIPAZIONE PER LA SCOMPARSA DEL MAESTRO CARTAPESTAIO MICHELANGELO PENTASUGLIA

Il Presidente ed i soci dell’Associazione Maria SS.ma della Bruna esprimono sentita e commossa vicinanza alla famiglia Pentasuglia per la perdita del loro congiunto Michelangelo, maestro cartapestaio, che a buon diritto è annoverato tra i più importanti costruttori dei carri trionfali della Madonna della Bruna, non soltanto per i numerosi e magnifici manufatti realizzati, ma soprattutto per aver sempre infuso in essi l’amore per la Protettrice della città. A riprova di ciò va ricordato che, dopo l’incendio doloso del carro da lui costruito nel 1996, questo fu riadattato con uno sforzo ammirabile in pochissimi giorni per consentire il regolare svolgimento della festa dalla Bruna di quell’anno; a lui si deve anche la proposta di consentire la visita al carro non più dal giorno della ricorrenza dei santi Pietro e Paolo (29 giugno), bensì da quello di inizio della novena alla Madonna (23 giugno), permettendo così da allora ai cittadini materani di aver più tempo a disposizione per ammirare uno dei simboli più significativi della cultura di Matera. Inoltre fu lui (insieme a Giuseppe e Francesco Mitarotonda) che nel 2011 realizzò l’unico carro trionfale della storia mai distrutto: quello cosiddetto “dell’Unità d’Italia”.

Si ringrazia Antonio Sansone per la gentile concessione dello scatto fotografico.

Matera, 04 gennaio 2022

IL PRESIDENTE

Dott. Bruno Caiella

IL RICORDO DI LEONARDO MONTEMURRO (CNA)



SCOMPARSA DI MICHELANGELO PENTASUGLIA, IL CORDOGLIO DI LEO MONTEMURRO E DELLA CNA

Scrivere oggi che non è più tra noi di Michelangelo Pentasuglia, uno degli ultimi grandi Maestri depositari dell’antica arte della lavorazione della cartapesta a Matera, non è per niente facile. Una grande commozione e una tristezza infinita assalgono il mio cuore ma nello stesso tempo mi conforta il ricordo dei tanti momenti belli trascorsi insieme a parlare di cosa e di come fare per dare un futuro alla cartapesta nella nostra Città soprattutto con riferimento al metodo di trasferimento della sua conoscenza alle giovani generazioni attraverso la Scuola delle Arti e dei Mestieri, della quale a pieno titolo era stato iscritto tra i docenti fondatori.

La mia conoscenza personale con Michelangelo e i nostri primi rapporti come Cna risalgono a tantissimi anni fa allorquando come Cna organizzammo sul finire degli anno ‘90 uno dei primi corsi di formazione sull’antica lavorazione della cartapesta a Matera.

Michelangelo Pentasuglia è stato Uomo, Artigiano, Maestro dal Cuore grande e di una modestia esemplare quasi da non credersi, costruttore da solo e insieme con suo Padre di decine di carri trionfali, ma mai vestitosi di superbia eppure forse avrebbe anche potuto farlo dall’alto della sua esperienza pluridecennale di Maestro della cartapesta.

Tutte le volte che l’ho coinvolto nelle varie iniziative non ha mai detto di no sempre pronto e disponibile a confrontarsi con tutti

Oggi la nostra Città è più povera ma il suo spirito non ci abbandonerà mai anzi spetterà a noi, ai suoi Amici, a tutti coloro che gli hanno voluto bene fare in modo che la sua arte non vada nel dimenticatoio.

E’ per questo che proporrò al gruppo dirigente della Cna di intitolare la costituenda Scuola delle Arti e dei Mestieri a Michelangelo Pentasuglia.

Alla famiglia di Michelangelo un grande abbraccio da parte mia, dal Presidente della Cna Matera Ing. Matteo Buono e dall’intero gruppo dirigente della CNA.

Matera, 04.01.2022



IL RICORDO DEL CONSIGLIERE REGIONALE LUCA BRAIA

Braia: con Michelangelo Pentasuglia va via un pezzo di Matera e della nostra storia

“Umile ma straordinario artigiano della cartapesta, della storia e della tradizione materana. Ci stringiamo al dolore che ha colpito la famiglia di Michelangelo Pentasuglia, maestro cartapestaio materano a cui dobbiamo la realizzazione di molti dei carri che negli anni si sono avvicendati per la festa di Maria Santissima della Bruna, patrona della città di Matera. Quasi 88 anni di vita dedicati a portare avanti la terza generazione di arte della cartapesta risalente al padre e al nonno. L’ultimo carro dei circa cinquanta costruiti dalle generazioni di Pentasuglia che si sono avvicendate dal 1923, donato al tradizionale strazzo del due luglio e alla città di Matera, nel 2016. Grazie a Michelangelo Pentasuglia si è mantenuta e tramandata la tradizione di cartapesta e del Carro a Matera, ha preso il testimone dalla famiglia e lo ha tramandato, anche a chi oggi, senza di lui, proseguirà nel lavorare, dopo aver avviato la scuola del restauro della cartapesta, in città, insieme al Cna.

Ha saputo sempre interpretare al meglio, attraverso la sua sensibilità, il suo senso di appartenenza a questa nostra comunità con la manifattura eccellente di quello che è da sempre il simbolo della nostra città. Forse è proprio lui che prima di tutti e prima di tutto ha reso Matera nota in tutta Italia e forse anche al mondo grazie alla centralità del carro nelle annuali Feste della Bruna, che purtroppo, per il covid hanno dovuto subire uno stop. Se la Bruna è tra le feste popolari e religiose più importanti d’Italia è anche grazie alla sua maestria e alla sua grande devozione, alla sua enorme capacità di trasferire, piegando la cartapesta e dandole forma, l’amore e la passione per questa nostra città, attraverso un manufatto artistico, simbolo proprio della nostra intera comunità resiliente e che non si arrende mai nel corso della storia millenaria. Un abbraccio alla famiglia Pentasuglia, il Maestro Michelangelo mancherà a tutti noi, ma sarà nei nostri ricordi per sempre. Rimarrà in tutti i materani che hanno avuto la fortuna di conoscerlo stampato nella memoria il suo sorriso umile e gentile ad ogni inaugurazione del carro.”

Luca Braia Consigliere Regionale, capogruppo Italia Viva.

—

—

Luca Braia, Consigliere Regionale

Capogruppo Italia Viva, Presidente II Commissione