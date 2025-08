Pensionato Martina, c’è posta per te!

Era il 38 luglio e faceva molto caldo. Ed era scoppiata l’afa. Quando all’elettrico collega pervenne la grossa constatazione: Pensionato a chi? E là dove finisce il fiume, comincia un altro film……Ebbene sì, da oggi, anche per l’infaticabile Franco Martina (estimatore delle scorribande di Savio, Bigazzi e Pace) è arrivato il giorno dell’agognata pensione con il relativo ingresso nel club di chi è libero da impegni di lavoro. Dal 1 agosto, infatti, lo storico corrispondente dell’ANSA del materano, smette di esserlo e si appresta a godere di questa ulteriore fase dell’esistenza umana con piena libertà nell’organizzarsi le giornate e sul come riempirle. Niente più ansia di dover presenziare a conferenze stampa e/o eventi, per poi rientrare a casa a scriverne, sintetizzando l’essenziale nelle poche battute concesse ad una agenzia di stampa. Tragitti tutti rigorosamente percorsi a piedi, con l’auto da scomodare solo per uscire fuori città (se avesse un contachilometri incorporato chissà quanto segnerebbe). Un punto di riferimento certo per colleghi, istituzioni, associazioni e cittadini. Come tutti coloro che, nelle nostre frequenti “vasche” a piedi, da Piccianello alla Goccia di via Ridola, non mancano puntualmente di salutarlo, fermarlo per chiedere notizie o solo un “cosa ne pensi” e, magari, comunicargli qualche indiscrezione a mezza bocca, sapendo di affidarla a qualcuno che ne farà buon uso. Franco, una fonte sempre sorprendente da cui attingere informazioni sulla città e persone note o meno, semplici figure delle professioni, aneddoti su avvenimenti vari. Specie per chi -come chi scrive- non è materano doc. Certo, il tempo passa e se ne va, canta Celentano, eppure a Franco, gli anni sin qui vissuti di questo primo tempo della partita della vita, sembra gli siano scivolati addosso lasciandolo pimpante come sempre. Tanta energia da mettere a valore per giocare questo secondo tempo -che auguriamo lungo almeno quanto il primo- con maggiori spazi da dedicare alla famiglia e in modo particolare al caro Victor. Magari a viaggi e progetti nuovi, prima sacrificati. Ma giornalisti si rimane a vita e Franco non farà sicuramente venir meno la sua voce, così come ha sempre fatto in questi anni, anche dalle pagine di Giornalemio.it che, per il solo fatto di essere stato la preziosa occasione per la nostra oramai lunga conoscenza ed amicizia, basterebbe a ristoro per avermi fatto decidere di fondarlo. Franco, infatti, ci è approdato dopo pochissimo, sposandone in pieno la filosofia, diventandone pilastro essenziale con la sua originale scrittura e contribuendo all’obiettivo di renderlo una voce fuori dal coro. Non un mero copia e incolla. Bene, caro Franco, oltre a porgerti un affettuoso augurio grande a nome di tutti coloro che, più o meno frequentemente, scriviamo con te su queste pagine, mi pregio di veicolarti anche la missiva che segue della tua cara Silvia. Insomma, caro pensionato, c’è posta per te! Eccola.

“Caro Papà,

A mio padre, che ha scritto la vita con l’inchiostro della passione

C’è chi nasce per camminare, e chi per raccontare il cammino.

Tu, papà, sei nato per entrambi.

Con le tue gambe hai percorso chilometri di strade, di piazze, di città da scoprire. Con la tua penna – o meglio, con le tue dita sempre veloci sulla tastiera – hai dato voce al mondo. Hai osservato con occhi curiosi, ascoltato con cuore aperto, raccontato con l’intelligenza e la delicatezza di chi conosce il peso delle parole. E le ha sempre scelte con cura.

Anche quando, da ragazzo, ti eri iscritto a Medicina, la scrittura già ti chiamava sottovoce. E tu l’hai ascoltata. Hai seguito quella vocazione con il coraggio di chi non teme le strade tortuose, e hai trasformato un sogno in mestiere. Giornalista dell’ANSA, professionista rigoroso, anima lucida e appassionata.

Hai vissuto una vita senza orari, in cui il tempo non era scandito dal ticchettio dell’orologio, ma dal battito vivo della notizia. Da bambini, noi lo sapevamo: bastava una telefonata nel cuore della notte, e tu – senza una parola di troppo – eri già lì, davanti al computer, a scrivere. A raccontare. A dare forma a ciò che il mondo avrebbe letto poche ore dopo.

Ma non ti sei mai fermato lì. Quando gli articoli erano consegnati, trovavi ancora il tempo per scrivere sul tuo blog, insieme a cari amici, giornalisti e non. Perché per te scrivere non è solo un lavoro. È una necessità. È il modo che hai di essere al mondo.

E ora che sei ufficialmente in pensione, sappiamo che non smetterai certo di raccontare. Scriverai ancora libri – come hai fatto con Matera, la tua città amata, narrata con affetto e precisione – e forse li scriverai ancora di più. Di te sappiamo una cosa certa: fermo non sai stare. E meno male.

Matera ti conosce. Ti saluta per strada, ti offre un caffè, sorride a una tua battuta. Perché tu, papà, spargi gentilezza ovunque vai. Dispensatore di consigli, paziente come pochi, sempre pronto a condividere tempo, idee, parole. Da giornalista, da amico, da padre.

Hai ancora tanto da dire, tanto da scrivere, tanto da vivere.

E noi saremo qui, come sempre, ad ascoltarti.

A leggerti.

A starti accanto.

Grazie per tutto quello che sei.

Per l’esempio, per la dedizione, per l’amore.

Siamo fortunati ad averti nella nostra vita.

Sei unico. Sei speciale.

E la tua penna… è ancora appena all’inizio del suo prossimo capitolo.” SILVIA