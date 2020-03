Quando c’è da rimboccarsi le maniche e fare qualcosa di concreto per il Paese gli alpini ci sono sempre, avvezzi come sono alla sofferenza e alla solidarietà verso quanti hanno perso qualcosa e si aggrappano alla speranza che il ”momentaccio” passare. E così in piena emergenza di epidemia da Coronavirus le penne stanno realizzando tutto quanto occorre sul piano logistico ( ospedali, attrezzature ecc) e organizzativo o da finanziare per la sanità italiana, con tanto di conto di sottoscrizione e conto corrente aperto -come indica la nota che segue a firma del direttore generale dell’ANA Adriano Crugnola- a sostegno dell’ospedale di Bergamo. Penne nere attive anche a Matera che seguono con attenzione quanto accade in Basilicata e all’Ospedale Madonna delle Grazie. Di certo ne parleranno tra loro, come ci ha detto Vito Giasi,una delle anime degli alpini materani nel corso di una assemblea per ulteriori iniziative da attivare a livello locale. E un coro di sostegno ritmato sulle note del ‘ Ce la faremo” viene anche dalla Città dei Sassi.



“COMUNICATO”

A seguito dell’emergenza in atto COVID-19 vi informiamo che:

per sostenere le attività dell’Ospedale da Campo, delle unità di Protezione Civile e delle

proprie strutture di volontariato nell’emergenza causata dall’epidemia del Coronavirus

COVID-19, l’A.N.A. ha messo a disposizione un conto corrente dedicato, intestato a:

Ana-Emergenza coronavirus

Fondazione Ana Onlus

IBAN: IT76 B030 6909 6061 0000 0100 119

Banca Intesa San Paolo Filiale 55000

Piazza Ferrari 10 Milano

Si può inoltre donare all’Ospedale da Campo con l’aiuto di Intesa San Paolo, infatti

l’Associazione Nazionale Alpini e Intesa San Paolo collaborano per raccogliere i fondi da

destinare all’Ospedale da Campo in allestimento a Bergamo ed in particolare per realizzare

l’impianto di distribuzione dell’ossigeno.

E’ possibile effettuare le donazioni utilizzando la piattaforma For Funding di Intesa San Paolo,

oppure attraverso un bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

Beneficiario: For Funding Intesa Sanpaolo

IBAN: IT32 T030 6909 6061 0000 0047 402

Inserisci nella descrizione la causale: OSPALPINIBG

Info e donazioni sul sito: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-

ISP/nav/progetto/ospedale-bergamo raggiungibile anche dal nostro sito www.ana.it

L’A.N.A. ha inoltre affidato alle proprie Sezioni le raccolte di fondi nei rispettivi territori,

destinate ad essere impiegate in modo mirato su progetti ed interventi locali.

Cordialmente

Adriano Crugnola

Direttore Generale ANA

Milano, 23 marzo 2020