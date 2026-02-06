Pedoni più sicuri sulle strisce a Matera con gli APL ”luminosi”

Sono stati installati da qualche giorno, su iniziativa del Comune di Matera, e il cambiamento si nota eccome quando arriva la sera e le strisce zebrate,impegnate dai pedoni, non sempre sono ben visibili per vari motivi dagli automobilisti che, comunque, devono rallentare e fare attenzione. Gli attraversamenti pedonali luminosi sono una realtà in diverse strade cittadine, dal centro alla periferia, grazie a una tecnologia composta da sensori che rilevano la presenza del pedone a ridosso delle strisce zebrate, con un percorso che viene maggiormente illuminato, e da lampeggianti a led su pannelli indicatori bifacciali. Più facile da vedere, che descrivere. Senz’altro un intervento efficace per accrescere la sicurezza sulle nostre strade. Ma resta per tutti l’invito alla prudenza nell’attraversare, guardando a destra e a sinistra, e ai conduttori di veicoli a due, tre, quattro e sei ruote a moderare la velocità, evitando distrazioni alla guida…

