Il sopralluogo degli organizzatori del Giro ciclistico d’ Italia, quest’anno in versione autunnale, c’è stato per mettere a punto il percorso, con arrivo in via Dante Alighieri e partenza da piazza San Pietro Caveoso, per quanto se ne sa. Per Matera sarà uno spot interessante di livello mondiale e occorre sfruttare bene quella occasione, tirando fuori quello che tradizione, paesaggio, cultura e attività produttive offrono sotto quest’ aspetto. Serve uscire fuori dalle logiche della pedalata assistita, evitate di farlo in piano, e lavorare a una campagna promozionale e di offerta che metta dentro tutto. E su questo il pro sindaco Antonio Serravezza ha le idee chiare per gli amanti del Giro e per quanti scoprono il territorio andando in bici. Scopri Matera e poi riposati qui sui nostri divani (forza con la fantasia) a tavola con le nostre prelibatezze e genuine in una città millenaria dove cultura, quiete e paesaggio aiutano a ritemprarsi per riprendere un’altra tappa della vita. Gli appassionati di anglicismi e della mini storie che producono sensazioni (storytelling) possono attingere a piene mani. E allora in sella e buona pedalata con una opportunità, quella del Giro, che può tanto per la nostra economia. Ma evitiamo di prenderci in ”Giro” al lavoro con la programmazione, opere pubbliche comprese. Le chianche deteriorate dei rioni Sassi vanno sistemate…altrimenti saremo la brutta copia del ”pavais” della Parigi-Roubaix. Compris? Capito?



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Deludeteci tutti in una volta, che non abbiamo tempo da perdere. A Matera il mondo del ciclismo sta scaldando i motori per mettere a punto la macchina organizzativa in vista di un mese di ottobre particolarmente interessante per gli amanti delle due ruote a pedale? Quest’anno abbiamo la fortuna di essere la tappa di arrivo e di partenza un programma tutto materano che porterà tanta vivacità alla capitale europea della cultura 2919. È un evento internazionale che sarà un veicolo pubblicitario di spessore per la nostra città. Vorrei dare un suggerimento al Distretto del salotto di Matera per preparare e proporre una sponsorizzazione per ricordare che i salotti prodotti nel nostro territorio continuano da decenni a far stare comodi milioni di persone nel mondo. Spero tanto che questa opportunità venga presa collegialmente e non venga sfruttata da solo una tra tutte le aziende leader del salotto. Certo ci vogliono, oltre alle idee, i capitali ma senz’altro sarà un ottimo investimento che riporterà alla ribalta un settore che è stato messo in ombra dall’esplosione del turismo ma comunque ancora molto attivo internazionalmente. Turismo e i salotti possono andare a braccetto. Correre in gruppo, infatti, richiede una potenza decisamente inferiore

