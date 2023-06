Pedala pedala…Piste e percorsi per il Giro 2025 ?

Le bici, con o senza pedalata assistita ci sono, e i ciclisti anche ma a Matera continuano a mancare piste e percorsi ciclabii ”urbani” fatta eccezione per quel percorso con pendenza al 10 per cento e pasta lungo via San Vito, che dal rione Piccianello porta all’incrocio con la vecchia statale Appia. E non dimentichiamo lo smantellamento del percorso ciclabile di contrada Pantano, in vista di Matera 2019, e mai più ripristinata come ha osservato in più occasioni il podista Vito Bubbico….Ci sono dei progetti interprovinciali e interregionali in corso di finanziamenti ma sono di là da venire. Per ora in città nulla. Antonio Serravezza, legato al mito del ”Pirata” quel Marco Pantani da Cesenatico che è venuto a Matera negli anni Novanta , insiste su un problema oggettivo e sulla condizione delle strade con l’attenzione ripetitiva solo per quelle del centro. E ci mostra le strade in sterrato. Un consiglio?In attesa che l’Amministrazione comunale passi dagli annunci ai fatti converrà passare alle mountain bike…in vista del Giro dell’Italia che potrebbe tornare a Matera nel 2025, in concomitanza con l’Anno Santo e con le elezioni comunali. Salvo anticipazioni



LE RIFLESSIONI DI Serravezza

Matera non è una città per le biciclette. Forse il Comune farebbe bene a riflettere sull’opportunità dì propagandare l’uso della bicicletta in una Matera pericolosissima per le biciclette. Anche se bisogna culturalmente dimostrare al cittadino che ci sono valide alternative all’auto. Se non si crea una rete di piste ciclabili seria, non tracciando una linea come già fatto in passato solo per fare statistica sui km presenti, devono essere protette senza interferire coi pedoni e senza diventare posteggio per autoveicoli. Tutti sono convinti di avere la ricetta ma io credo che la realtà sia una sola. Matera non è Stoccolma, nemmeno culturalmente parlando, stiamo assomigliando sempre più alle caotiche metropoli del terzo mondo. Traffico insopportabile, spazi ridotti all’osso, parcheggi…lasciamo perdere va’. No, non è una città per biciclette e nemmeno per pedoni, ogni volta che si attraversa la strada, sulle strisce pedonali, si rischia la pelle. Ma questa è la globalizzazione dicono.. mah!



Ieri, 3 giugno, era la giornata mondiale della bicicletta fissata dall’Onu ma a Matera è stata ignorata perché non siamo una città per le biciclette. Spiacente doverlo dire, soprattutto mentre la città è soffocata dallo smog. Matera, con le sue strade strette non è una città da biciclette, specie se si considerano le inevitabili oscillazioni connesse con le pedalate con le tante buche. Insomma, come sempre, si tratta di adottare, a monte e con giusta scelta dei tempi, decisioni nette e precise, privilegiando trasporto pubblico pulito, pedoni e con ciclisti. Dando priorità a una città al servizio dell’uomo e della convivenza tra esseri umani, arginando la prepotenza di un traffico selvaggio sempre più invadente. Stiamo attraversando una settimana ricca di precipitazioni che fa nuovamente arrivare alla ribalta il cronico problema della viabilità cittadina:le buche. Troppe buche e radici, ci vorrebbe un serio e importante programma di intervento di manutenzione. La soluzione sarebbe di riparare le strade oppure di vietare la circolazione alle due ruote.