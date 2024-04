Pedala pedala …Ginosa consegna attestato a Dario

Meritato, come riporta un comunicato del Comune di Ginosa. Ha percorso in bicicletta il viaggio da Ferrara a Ginosa nel marzo 2024, coprendo una distanza di 908 chilometri in 8,5 giorni, promuovendo così la pratica dell’attività sportiva e la mobilità sostenibile-ciclistica.

La sua impresa ha avuto una notevole risonanza sui social media, dando così anche lustro alla nostra comunità e al nostro territorio.

Il giorno 2 aprile 2024 alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa ci sarà il conferimento dell’attestato di Merito Civico a Dario Lospinuso.