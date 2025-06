Pedala con grande successo la 2° edizione della Randonnée

La 2° edizione della Randonnée “Le Colline Materane” Memorial Adriano Pedicini è andata in archivio con un grande successo di partecipazione. La società Bici Club “Adriano Pedicini”, presieduta da Giovanni Gentile, ha raccolto entusiasmo e grandi consensi dai tantissimi partecipanti alla manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano. La qualità della gara e del percorso, gli ottimi e abbondanti punti ristoro e la vicinanza degli organizzatori ai partecipanti ha fatto la differenza. Un percorso di cicloturismo che ha valorizzato il territorio materano e i paesi della provincia, cogliendo il meglio da ognuno di loro e aprendo ai cicloturisti di tutta Italia la Basilicata, il suo territorio e i suoi prodotti tipici. Un successo regalato al ricordo di Adriano Pedicini, grande appassionato e sostenitori del cicloturismo a dieci anni dalla sua scomparsa.

“Esprimo grande soddisfazione per il successo della seconda edizione della Randonnée “Le Colline Materane” – ha ammesso il presidente del Bici Club “Adriano Pedicini”, Giovanni Gentile –. All’evento hanno preso parte circa 200 cicloturisti, tra iscritti al circuito dell’Associazione Randonneur Italiana e numerosi amici ciclisti che hanno voluto onorare con la loro presenza il ricordo del nostro caro Adriano Pedicini. Particolarmente impegnativo e suggestivo è stato il percorso lungo di 212 km con 3560 metri di dislivello, affrontato da circa 80 partecipanti. L’itinerario ha attraversato alcuni dei paesaggi più affascinanti della Basilicata, toccando i comuni di Irsina, San Chirico Nuovo, Tricarico, Grassano, Grottole, Pomarico, Montescaglioso e rientrando infine a Matera. Durante il tragitto, i partecipanti hanno potuto ammirare la bellezza dei nostri territori e assaporare prodotti tipici locali offerti con generosità dalle amministrazioni comunali attraversate. Siamo orgogliosi di aver accolto ciclisti provenienti da regioni lontane, molti dei quali hanno già espresso l’intenzione di tornare per l’edizione 2026, che regalerà altre emozioni e sicuramente delle novità alle quali stiamo già lavorando. Un sentito ringraziamento va a tutti i collaboratori, agli sponsor, alle istituzioni comunali e regionali, e in particolare alle forze dell’ordine, il cui prezioso supporto ha garantito la sicurezza lungo l’intero tragitto – ha concluso Giovanni Gentile –. Grazie a tutti per aver contribuito a rendere questa manifestazione non solo un evento sportivo, ma anche un momento di comunità, memoria e valorizzazione del nostro splendido territorio”. Non resta che dare appuntamento al prossimo anno con la terza edizione della Randonnée “Le Colline Materane”, ancora in ricordo del compianto Adriano Pedicini.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.