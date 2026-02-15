Peccato. Sbriciolato arco dell’Amore su costa salentina

Era noto con quell’appellativo l’arco dei faraglioni in località Sant’Andrea di Melendugno (Lecce) sulla costa tirrenica, che non ha retto alle mareggiate insistenti dei giorni scorsi, finendo sbriciolato in mare https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/15/maltempo-si-sbriciola-in-mare-larco-dellamore-melendugno_d410d27f-0a39-40fb-b9c0-b2cf7c8b6163.html. Per appassionati, innamorati che vi si recavano anche a San Valentino il ricordo di un amore più ampio, per un tratto di costa che la natura si è ripresa per sempre.