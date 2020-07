Peccato, niente sagra della crapiata a La Martella

Nei rioni Sassi qualcuno si è attivato per prepararla, ma non al borgo La Martella, luogo storico -ogni 1 agosto-della sagra della crapiata piatto unico della tradizione materana, legato al ciclo della mietitura. E questo a causa dei limiti imposti dall’epidemia da virus a corona. Niente assembramenti per gustare quel piatto della dieta mediterranea a base di Cereali, patate, olio extravergine di oliva . Niente da fare e considerazioni da senno di poi, con tanti ‘se’ rimasti tali. E ci dispiace, tanto più che domani 23 luglio, ricorre il 70° anniversario della storica visita dell’ex presidente degli consiglio dei ministri Alcide De Gasperi a Matera e che portò alla prima legge speciale di risanamento dei rioni Sassi. A La Martella la prima assegnazione di alloggi fu fatta il 17 maggio 1953. Peccato, che non ci sia la crapiata, anche in relazione alla mostra retrospettiva allestita nella ex mediateca del Palazzo dell’Annunziata in occasione della cerimonia di gemellaggio – fissato al cineteatro Guerrieri per domani 23 luglio- tra Matera e Trento nel solco di Alcide De Gasperi. Ciò non toglie che i concittadini del Borgo non possano lavorare per altre iniziative a cominciare dalla crapiata, piatto tipico della dieta mediterranea, nell’ambito di una valorizzazione turistica e culturale di un pezzo di storia- quella degli anni Cinquanta- che va ripresa per non dimenticare radici e futuro… Perchè il futuro non deve dimenticare il passato.