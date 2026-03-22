Peccato. Dimenticati bimbi Palestina alla prima di Matera 2026

Poteva essere una giornata, quella celebrativa da capitale tra la Città dei Sassi e Tetouan( Marocco), per ricordare che nel dialogo tra culture tra le diverse sponde del Mediterraneo tra Matera, Europa e il nord di quel versante del grande mare che dovrebbe legare popolazioni diverse, ci sono i bambini della Palestina che continuano a soffrire gli effetti di un conflitto a senso unico, che continua a negare libertà, pace, diritti e speranze per il futuro. A ricordarlo con una riflessione, che non dimentica quanto accaduto e continua ad accadere in quella parte martoriata del mondo,è Antonio Nacci che in più occasioni sul piano politico e sindacale, sotto le bandiere di Pci e Ubs,ha ricordato le sofferenze dei bimbi palestinesi. Non sappiamo se durante l’anno, fino alla chiusura del 28 novembre, ci saranno momenti per ricordare i bambini di Gaza e il desiderio legittimo del loro popolo di aver una Patria. Altrimenti per Nacci, come riportano le sue riflessioni, quella del 20 marzo nel cantiere del Duni sarà stata una giornata qualunque…



Una giornata qualunque

Il 20 marzo 2026 non sappiamo se sarà ricordata come una giornata “storica” per la Nostra

Città vista l’enfasi con cui è stata presentata da vari esponenti politici nei giorni precedenti e

da qualche giornalista

televisivo euforico.

Le immagini ci hanno al contrario riproposto il più classico delle passerelle e degli interventi

politici ad uso e consumo di un uditorio autocelebrativo.

Che dire poi degli imbarazzanti interventi, fatti in collegamento come nel caso del ministro

Tajani che complice un collegamento durato “fino a un certo punto” ha dovuto desistere,

inviando poi la più classica delle lettere di saluto “istituzionale”.

Che dire poi del “ministro” Giuli, che grazie al suo scalcinato video intervento ci ha

risparmiato di capirne il contenuto da “Apocalittismo difensivo dell’infosfera globale”.

Si sono quindi succeduti gli interventi dei vari esponenti politico istituzionali, il tutto condito

con le performance artistiche.



Ovviamente l’attenzione si è concentrata sull’intervento del sindaco pro tempore che

diciamolo subito non ha brillato per contenuto.

Poteva essere un discorso dirompente se solo avesse ricordato i bambini

Palestinesi, quei bambini e quel Popolo che sulla sponda opposta del Mediterraneo

continuano a vivere in condizioni disumane e a non trovare pace.

Il coraggio gli è mancato e d’altronde cosa ci si poteva aspettare di più da chi scelto

dai politici ha vissuto all’ombra della politica.

Ma poi tutto si dimentica quando la conclusione della giornata è affidata ad una

performance “artistica” fatta di effetti luminosi e sonori che inducono chi vi assiste a

lasciarsi andare e a dimenticare per un momento le brutture della realtà quotidiana.

Chiuso il sipario, sarebbe importante capire quanto è costata questa “storica”

giornata e come sono stati spesi i soldi, sarebbe perlomeno un atto di trasparenza,

ma dubito che questo avvenga.

Allora che si dia inizio alla uacezza fino al 28 novembre quando ci sarà la giornata di

chiusura.

