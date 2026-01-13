PD Pisticci: rilanciare il centrosinistra provinciale, senza ambiguità e senza scorciatoie.

Il Partito Democratico Pisticci e Marconia con una nota “esprime piena soddisfazione per l’elezione di Maria Teresa Camardella, candidata del campo progressista pisticcese e di Claudio Scarnato, segretario provinciale del PD. In un quadro provinciale complessivamente difficile e a tinte fosche per il PD e per il centrosinistra, questo risultato non è casuale né marginale: è il frutto di un lavoro politico solido, organizzato e determinato, che a Pisticci ha visto il Partito Democratico svolgere un ruolo centrale nella costruzione concreta del campo progressista. L’elezione di Maria Teresa Camardella dimostra che dove si costruisce nei territori con serietà e coesione i risultati arrivano, anche nelle condizioni più complesse. Il PD di Pisticci ha garantito consenso, affidabilità e tenuta politica, contribuendo in modo decisivo a questo esito. Questo risultato assume un significato politico ancora più netto perché accompagnato da una leale vicinanza e sostegno al segretario provinciale Claudio Scarnato, che in una fase delicata ha scelto di metterci la faccia, assumendosi fino in fondo la responsabilità di una battaglia coraggiosa e controvento. Da Pisticci dunque arriva un messaggio chiaro e inequivocabile: il campo progressista funziona quando è fondato sul lavoro, sull’unità e sulla responsabilità politica. Da qui bisogna ripartire per ricostruire e rilanciare il centrosinistra provinciale, senza ambiguità e senza scorciatoie.”

