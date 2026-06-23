PD Matera: Per la SS7 risposte insufficienti da Pepe

“Risposte insufficienti, un’attesa che si va a prolungare oltremisura, una parziale autorizzazione di marzo tirata fuori all’improvviso e la mancanza assoluta di risorse per Matera-Ferrandina suffragata dall’assessore Pepe con chiarezza: “non ci sta un euro”. Basta questo per fotografare la situazione ad oggi più che allarmante dell’arteria nodale per il traffico della Basilicata perché strategica non solo per Matera. Il Pd Matera, con il contributo dei propri parlamentari, unitamente alle associazioni territoriali e alle istituzioni locali, seguirà gli iter autorizzativi in corso verificando che siano il più celeri possibili.” E’ quanto si legge in una nota a firma di Giuseppe Tragni per il Circolo PD Matera che così prosegue: “Ad oggi le risposte portano a immaginare che prima di un completamento anche solo parziale dei lavori passeranno molti anni sempre che si riesca a individuare delle risorse. E nel frattempo questa strada inadeguata, pericolosa e che mette a rischio quotidianamente molte vite continuerà a rimanere come è adesso cioè ad alta percorrenza e ad altissimo rischio di incidentalità e purtroppo anche di mortalità.

E’ per questo che occorre fare di più velocizzando innanzitutto quest’ultima parte del procedimento autorizzativo ma al contempo cominciando a muoversi sin da subito per individuare risorse che devono andare a coprire completamente il finanziamento per riuscire nel giro di poco tempo a poter partire con la fase della messa a gara e della cantierizzazione dell’opera.

L’alternativa è rimanere impigliati nelle pastoie delle procedure, della burocrazia e della mancanza di risorse. Procedure e tempi non necessariamente rapidissimi che mostrano come purtroppo siamo ancora, “senza un euro”, all’anno zero.

La Regione deve sottolineare con forza al Governo che questa infrastruttura è una priorità assoluta a livello regionale, inquanto strada cerniera e strategica tra regioni nell’ambito dell’asse Murgia-pollino e che porterebbe uno sviluppo dei territori sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della sicurezza della stessa.

Ed il fatto che questa sia la priorità regionale in termini infrastrutturali deve essere dimostrato dal programmare e concentrare le risorse in arrivo per la Basilicata sulle infrastrutture da subito sulla Matera-Ferrandina. Una scelta che ad oggi non pare del tutto scontata.

Nel frattempo servirà una gestione dei lavori di manutenzione delle strade più oculata e attenta, organizzata in maniera da non creare ulteriori disagi ai cittadini che percorrono la Matera-Ferrandina e che rimangono troppo spesso bloccati in code infinite.

E’ chiaro poi che sul fronte infrastrutturale per guadagnare tempi sotto il profilo autorizzativo e progettuale servirebbe anche guardare oltre immaginando altre necessità come l’adeguamento della Matera-Metaponto, altro collegamento strategico che viene quotidianamente utilizzata da molti mezzi pesanti e risulta pericolosa e spesso inadeguata ad ospitare la quantità di traffico che la caratterizza soprattutto nel periodo estivo.”

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