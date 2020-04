In Basilicata c’è un buon dato sulle guarigioni, dopo i 15 casi positivi della Casa di riposo di San Giorgio Lucano. E per certi versi, aldilà dei focolai in strutture sanitarie, residenze per anziani e similari i nostri numeri sono contenuti merito anche, paradossalmente, dello spopolamento e della scarsa industrializzazione. Magra consolazione.

Ma le campane dei grafici a campana di Franco Vespe sono lì sballottati tra gli indici dell’epidemia. Nulla a che fare, per fortuna, con quelli di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, che premono per la riapertura, ma la normalizzazione pare in dirittura di arrivo. Per il nostro astronomo le campane sono pronte a suonare a stormo… Oggi è venerdì 17, i dati sono quelli di avant’ieri, ma non è il caso di tirare fuori cornetti e altri amuleti contro il malocchio.

“Per gli infetti –dice Vespe- abbiamo normalizzato sempre rispetto ai tamponi che rende più obiettivo questo. Così com’è dato, con l’aggiunta di tanti casi non identificabili, temo che serva a ben poco per stimare il vero valore della R0! Con la Normalizzazione abbiamo un picco ancora più arretrato nel tempo e siamo ormai prossimi dalla fine dell’ emergenza statistica. Il modello di Landau sembra in questa fase rappresentare meglio il trend della curva. Si sta fra l’altro schiacciando su valori sempre più bassi. Per i decessi invece l’andamento è sempre più preoccupante ed ormai ci stiamo attestando su valori complessivi di decessi sui 25.000. I decessi senza la Lombardia sembrano essere più conformi ad una campana simmetrica ma regioni come il Piemonte sembrano avere lo stesso abbrivio della Lombardia. A questo punto dovremmo deciderci di fare due distinte analisi nella quale Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna le dovremo mettere insieme. A dopo i dati delle regioni. Spero che i contagi delle altre regioni le posso dare normalizzate rispetto ai tamponi somministrati’’.

Spero. Se lo fa anche un ministro che si chiama Speranza e allora Vespe ci ha azzeccato.