Tutto pronto per “Pax & Lux, con la signora della Pace”.

L’ evento dedicato alla pace dei popoli organizzzato da AIDE, ANLA, il SEXTANTE, il PARLAMENTO DELLA LEGALITA’ , l’ADU , si terrà a Matera Città della Pace ,venerdì 19 luglio alle ore 18 a Casa Cava .

Conduce e modera: Anna Larato giornalista .

Nel giorno del XXIX anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. AIDE torna ancora una volta a porre l’accento sul tema della Pace , della legalità e sul contrasto alle mafie con un evento che ha come elemento cruciale la presentazione della ” LA SIGNORA DELLA PACE” segno visibile di un impegno da parte di AIDE nel promuovere e vivere l’etica dei diritti umani . Il progetto è di Anna Selvaggi, Presidente Nazionale AIDE. L’abito è stato realizzato all’uncinetto ,in tempo di pandemia , da 21 donne da Firenze in giù che non si conoscevano . Un progetto di pace e coesione sociale. Un messaggio che, acquisisce ancora più forza poichè realizzato durante un periodo messo a dura prova dalla pandemia mondiale . “.La Signora Della Pace “ con residenza onoraria” in Matera, già “Città della Pace”, così come la Lapponia ha fatto da anni con la figura fantasiosa di Babbo Natale a cui scrivono i bimbi. Durante la manifestazione,le signore che hanno collaborato alla realizzazione dell’abito, riceveranno l’attestato di merito “ Ambasciatrici di Pace”. Sarà l’attrice Veronica Genovese ad aprire “Pax & Lux, con la signora della Pace” con “Pane e Pace” poesia di Teresa Lomastro e Anna Selvaggi . A fare da sfondo sua maestà il Pane di Matera, simbolo universale di speranza, fraternità e pace, dal peso di 5 kg e preparato dal maestro fornaio Cosimo Martino. Seguiranno i saluti di Domenico Bennardi Sindaco di Matera, dell’Assessora alla cultura del Comune di Matera Tiziana D’Oppido, di Anna Selvaggi Presidente Nazionale Aide e di Nicolò Mannino Presidente Parlamento Internazionale Della Legalità. Personalità di grande rilievo porteranno la propria testimonianza di impegno quotidiano contro la violenza, l’ingiustizia e l’esclusione sociale .Previsti gli interventi di: Edoardo Patriarca Presidente Nazionale A.N.L.A Associazione Lavoratori Anziani Silvana Arbia già procuratore internazionale dell’ONU, Registrar della Corte penale internazionale, Ludovica Tranquilli Presidente Nazionale Lobby delle Donne Europee, Angela Bitonti Presidente Nazionale ADU Associazione Diritti Umani, Niccolò Lucarelli Critico D’arte e saggista. A fare da cornice 23 bandierine , 20 le delegazioni G20 e tre nazioni ospiti, realizzate all’uncinetto da AIDE. Un omaggio di AIDE ai grandi della terrà per chiedere la pace e promuovere i diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, e la cooperazione tra i popoli, Non solo testimonianze ma anche Contributi da parte di: Salvatore Sardisco Vice presidente del Parlamento della Legalità ,Mariapia Ciaghi Giornalista editore il SEXTANTE , lo scultore spagnolo SerafinSantibanezReigadas con la sua ultima opera “Abbraccio fra i Popoli”, Lucia Carlomagno Assessora Cultura del Comune di Lauria(PZ), Annamaria Petrova attrice scrittrice autrice del monologo sulla Pace , Annamaria Capodiferro danzatrice autrice della coreografia sulla Pace con musica di Ludovico Einaudi e NiklasPaschuburg ,DeniseSardisco attrice cinematografica, Veronica Genovese attrice, Luciana Tamburrino attrice teatrale leggeranno poesie di Teresa Lomastro sulla Pace , Veronica Mona Modella,che personificherà la Signora della Pace indossando l’abito lavorato interamente all’uncinetto . Caterina RotondaroPresidente Provinciale Psicologhe insieme ad Anna Selvaggi consegneranno attestazioni di merito. Un altro appuntamento previsto a settembre al Borgo la Martella sempre con il progetto PAX E LUX sarà la rappresentazione della “Bella e la Bestia” del Teatro Pate musica dal vivo. Si ringrazia L’amministrazione Comunale per il sostegno economico a queste iniziative. <<Celebriamo questa giornata ponendo a noi stessi e a chi legge un interrogativo: perché abbiamo bisogno di pace? Lasciando ad ognuno la propria risposta, – afferma Anna Selvaggi sperando che essa contempli la consapevolezza che la pace, in primis, è quella che costruiamo ogni giorno fra le mura domestiche e con chi ci è accanto. Iniziamo da qui, per costruire una pace più ampia e duratura->> Atto finale della serata,l’adesione del sindaco di Matera Domenico Bennardial Parlamento della Legalità Internazionale presieduto da Nicolò Mannino.Mannino e Bennardi firmeranno il protocollo di intesa per la legalitàil prossimo 21 luglio “Pax & Lux, con la signora della Pace”sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook AIDE ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE DONNE EUROPEE.