E dopo il consolidamento dell’area, seguito ai problemi di sicurezza lungo lo sperone di roccia, che porta al percorso e alla passerella in legno (non chiamatelo ponte tibetano che è tutt’altra cosa)sul torrente Gravina siamo giunti al cantiere per la ”Realizzazione della pavimentazione lapidea di Porta Postergola”. Il cartello, bianco e azzurro del Comune, posto al ridosso del fontanino di Porta Pistola, come continuano a chiamarlo i materani veraci, nei rioni Sassi, indica in 180 giorni la durata dei lavori per un importo dei lavori di 279.336,46 euro. Le opere, appaltate dalla settore lavori pubblici del Comune di Matera, sono stati affidati all’ impresa RDf de Filippo Rocco srl e sono stati possibili grazie alla legge di stabilità 208/2015 – Art. 1 comma 347.