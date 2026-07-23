Patù apre una finestra sul mondo: torna il TERRÆ International Film Festival tra cinema, fotografia, arte e musica

Dal 24 al 26 luglio 2026 il piccolo borgo di Patù, nel cuore del Capo di Leuca, diventa un crocevia internazionale di culture, linguaggi e visioni. Torna infatti il TERRÆ International Film Festival, la rassegna dedicata al cinema d’autore, alla fotografia documentaria, alle arti visive e alla musica, capace di raccontare il mondo partendo dai territori e dalle comunità locali.

Promosso dall’Associazione Terræ ETS, con la direzione artistica del fotogiornalista Daniele Cagnazzo e del regista Jannik Splidsboel per la sezione cinema, il festival è realizzato in collaborazione con i Comuni di Patù e Morciano di Leuca nell’ambito del progetto di rigenerazione culturale “Storie Meridiane”.

Per tre giorni Palazzo Romano si trasformerà in un laboratorio internazionale di idee, dove cinema, fotografia, installazioni artistiche, masterclass, incontri, concerti e degustazioni dialogheranno tra loro offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che mette in relazione il locale con il globale.

Ad inaugurare il festival, venerdì 24 luglio, sarà uno degli scrittori italiani più autorevoli, Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega, la cui presenza sottolinea la volontà della manifestazione di porre al centro il valore del racconto come strumento per interpretare la complessità del presente.

Grande protagonista sarà naturalmente il cinema documentario internazionale con tre opere di forte impatto civile e culturale. Si parte con “Mr. Nobody Against Putin” di David Borenstein e Pavel Talankin, vincitore dell’Oscar 2026 come miglior documentario, potente riflessione sulla propaganda e sulla guerra vista attraverso gli occhi di un insegnante russo. Seguiranno “Celtic Utopia”, dedicato alla rinascita della musica folk irlandese e alle sue radici identitarie, e “Only On Earth” della regista Robin Petré, intenso racconto sul fragile rapporto tra uomo, animali e cambiamento climatico.

Accanto alle proiezioni torna anche il TERRÆ Award, il concorso internazionale dedicato ai cortometraggi. Ogni sera il cinema all’aperto di Palazzo Romano ospiterà le opere selezionate, valutate sia da una giuria tecnica sia dal pubblico, fino alla proclamazione del vincitore nella serata conclusiva.

Ampio spazio sarà riservato anche alla fotografia documentaria con tre esposizioni che raccontano mondi lontani e vicini attraverso immagini di grande forza narrativa.

La fotografa taiwanese-americana Constanze Han presenterà “The Betel Nut Beauties”, dedicata alle venditrici di noci di betel di Taiwan, sospese tra tradizione, identità e trasformazioni sociali. Il salentino Gabriele Albergo proporrà “Reliquiae Quotidianae”, riflessione sul sacro nella vita quotidiana del Sud Italia, mentre Daniele Cagnazzo accompagnerà il pubblico tra gli altopiani himalayani del Ladakh con “Nomad Shepherds of Changtang”, reportage dedicato ai pastori nomadi e al delicato equilibrio tra uomo, ambiente e cambiamenti climatici.

Il dialogo tra le arti proseguirà con TERRAERTH, mostra collettiva di pittura, fotografia, scultura, videoarte e installazioni, affiancata dall’opera immersiva “What Remains When Everything Is Performance” dell’artista Elias Vanta, una riflessione sulla fragilità della presenza umana e sulla memoria.

Il programma OFF offrirà inoltre occasioni di approfondimento con la masterclass di fotogiornalismo di Daniele Cagnazzo, quella dedicata al cinema documentario condotta da Jannik Splidsboel e l’incontro con Elisa Aste, che racconterà le esperienze di resistenza femminile nella regione amazzonica del Putumayo, in Colombia.

Ogni sera il pubblico potrà vivere anche Earth Connection, momento dedicato ai sapori del territorio con degustazioni dei vini della Cantina Leone de Castris accompagnati dalle eccellenze gastronomiche locali, mentre il dopo festival continuerà con concerti e performance live affidati a Massaroni Pianoforti, Zebra TSO, Paco Maddalena e MENA! La Festa della Domenica, protagonisti della nuova scena musicale indipendente.

Il TERRÆ International Film Festival conferma così la propria identità di manifestazione multidisciplinare capace di utilizzare il linguaggio dell’arte per affrontare temi di stringente attualità, dalle guerre ai cambiamenti climatici, dalle identità culturali alle trasformazioni sociali, costruendo un dialogo continuo tra il Sud d’Italia e il resto del mondo.

La rassegna è ideata e promossa dall’Associazione Terræ ETS in collaborazione con i Comuni di Patù e Morciano di Leuca, Pro Loco Patù e ARCI Terra di Mezzo, con il sostegno dell’Unione Europea, del Ministero della Cultura, di Pugliapromozione e il patrocinio della Provincia di Lecce.

Il festival rientra nel progetto “Storie Meridiane”, finanziato attraverso il PNRR Cultura – NextGenerationEU, che punta a fare della cultura uno strumento concreto di sviluppo economico, valorizzazione del patrimonio e contrasto allo spopolamento dei borghi del Capo di Leuca, promuovendo un modello di turismo sostenibile capace di coniugare tradizione, innovazione e comunità.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.