Patto di Amicizia tra Ferrandina e Copertino per promuovere cultura, tradizioni e sviluppo

Un Patto di Amicizia fondato su una comune matrice storica e sull’intento condiviso di avviare una collaborazione proficua e duratura. E’ quello che hanno ufficialmente sottoscritto tra le rispettive comunità, i Sindaci Carmine Lisanti (Ferrandina) e Vincenzo De Giorgi (Copertino).

L’accordo formalizza l’intenzione di instaurare una proficua collaborazione interistituzionale, fondata su una comune matrice storica che lega le due città. Tale legame è suggellato da un’epigrafe presente sulla cortina est del Castello di Copertino, dove è chiaramente distinguibile il nome “Ferrandina”, a testimonianza di antiche radici risalenti al XVI secolo.

Il Patto tra i due Comuni mira a favorire lo scambio interistituzionale e a promuovere valori fondamentali come l’amicizia reciproca, la valorizzazione delle tradizioni locali, lo sviluppo turistico e culturale, e la crescita economica dei territori coinvolti.

I due primi cittadini si impegnano a perseguire una fase sinergica di collaborazione che, in caso di esito positivo, potrà evolversi in un Gemellaggio ufficiale tra le due comunità.

Questo Patto rappresenta un passo significativo verso una rete di comuni uniti dalla storia e proiettati verso un futuro condiviso.

“Guardiamo a Copertino come a un partner strategico- ha dichiarato il sindaco Lisanti- La collaborazione interregionale è fondamentale oggi più che mai. L’auspicio è che questo Patto di Amicizia apra le porte a un futuro Gemellaggio, consolidando una partnership duratura e proficua in ambito turistico ed economico.”

Le Amministrazioni di Copertino e Ferrandina si preparano ora a definire i primi progetti concreti che daranno il via a questa nuova collaborazione.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.