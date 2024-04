Patto di amicizia Lipari – Matera nel solco della Preistoria

Quando abbiamo appreso del Patto di Amicizia, tra la Città dei Sassi e l’isola siciliana, che hanno in comune una storia legata al passato dell’uomo, abbiamo pensato subito alle selci e al materiale lavico che i nostri antenati hanno utilizzato per il sostentamento quotidiano nelle diverse forme. E la lettura del comunicato stampa del Comune di Lipari ce ne ha dato conferma. E’ un patto di amicizia, quello raggiunto dai sindaci di Riccardo Gullo e Domenico Bennardi che apre a una collaborazione più ampia, passando per cultura, ambiente, ricerca, la dotazione dei Parchi, e altro ancora che potrà essere concretizzato con progetti tematici. Lo scambio di visite sul ‘cosa cominciare a fare insieme’, coinvolgendo associazioni, esperti, enti, imprese, può riaprire la rotta sulla isole vulcaniche delle Eolie delle quali Lipari è la più grande. Ne sapremo di più nelle prossime settimane. E ora al lavoro.



𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗠𝗣𝗔

𝗣𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗔𝗠𝗜𝗖𝗜𝗭𝗜𝗔 𝗟𝗜𝗣𝗔𝗥𝗜 – 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗔

Lipari e Matera hanno firmato un “Patto di amicizia”.

Un’intesa siglata tra due Comuni che, nonostante la diversa collocazione geografica, hanno molto da condividere in termini di storia, cultura, straordinarie caratteristiche naturali e ambientali. Entrambi dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, i territori delle due comunità conservano tracce di insediamenti umani fin dall’epoca preistorica: le ceramiche rinvenute nel Villaggio neolitico di Serra d’Alto a Matera; e quelle scoperte nel vasto abitato neolitico in contrada Diana a Lipari.

Inoltre, l’antico rapporto di scambi commerciali tra le due città è testimoniato dal ritrovamento a Matera di lame e piccoli nuclei di ossidiana di sicura provenienza liparese. La storia dei due territori testimonia anche come le comunità locali, in entrambi i casi, si siano sostenute economicamente grazie al sapiente utilizzo delle risorse locali dei rispettivi contesti: cave di calcare e calcarenite nel materano; pomice, caolino, zolfo e allume a Lipari. Attività estrattive oggi terminate.

Entrambe le realtà, attualmente, vivono una straordinaria stagione di fermenti culturali, dimostrata anche dai crescenti flussi turistici.

Con questo “Patto di amicizia” tra il territorio di Matera (famoso per il Patrimonio Mondiale di Sassi e il Parco Archeologico di Chiese Rupestri) e le Eolie (con le sue isole vulcaniche), i due Comuni si impegnano a condividere percorsi di crescita culturale, turistica e ambientale, a partire proprio dalla fondamentale conoscenza e diffusione del valore storico, archeologico, urbanistico e architettonico delle due realtà territoriali.

L’iniziativa scaturisce dalla volontà di questa Amministrazione di divulgare periodi preziosi della storia delle Isole Eolie, con l’obiettivo di favorire la crescita culturale, sociale ed economica dell’arcipelago.