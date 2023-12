Patrocinio del Comune di Greccio al Presepe vivente di Matera

Il patrocinio dato dal Comune di Greccio in occasione del “Presepe vivente nei Sassi di Matera” è una delle novità più importanti di questa tredicesima edizione della manifestazione. “Nell’anno in cui Greccio ricorda e celebra l’ottavo centenario della prima Rappresentazione del Presepe, voluta proprio da San Francesco, nella notte di Natale del 1223, la nostra amministrazione e’ stata onorata di concedere il proprio patrocinio” fa sapere il sindaco di Greccio, Emiliano Fabi. Il primo cittadino del piccolo centro in provincia di Rieti sottolinea come “ il tema scelto quest’anno per la rappresentazione sacra teatrale, ‘Il Presepe d’Italia: Pane e Pace’ rimarca due aspetti tanto importanti quanto cari alla cultura e alla storia francescana. Ad unirci sicuramente c’è la storia, le tradizioni e la cultura che ci avvicinano, nonostante la distanza che geograficamente ci separa. Per tali ragioni, la speranza è che questo sia solamente il primo passo di un percorso che la città di Matera e quella di Greccio, ma soprattutto le rispettive comunità, possano percorrere insieme, unite in un patto di amicizia che possa giovare ad entrambe ed iniziare così una nuova strada insieme”. Intanto c’è attesa per le altre date del Presepe, organizzato da Matera Convention bureau e dall’amministrazione comunale, in programma oggi, il 29 e 30 dicembre e poi per il 5 e il 6 gennaio del 2024.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.