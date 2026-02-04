mercoledì, 4 Febbraio , 2026
HomeCronacaPatrimonio industriale da preservare. Anche Matera ci pensa…
Cronaca

Patrimonio industriale da preservare. Anche Matera ci pensa…

Franco Martina
Di Franco Martina

Meglio tardi…che mai. Dopo aver perso, demolito nella Prima Repubblica, i tre molini e pastifici di via Lucana, laterifici ( in via Cappelluti, mentre quel che resta di un altro è in contrada Serritello La Valle) e con il grande punto interrogativo sulla destinazione d’uso per area e impianti (di proprietà privata) dell’ex molino-pastificio Padula, poi Barilla, di via Cererie, Matera potrà rifletterci sù in occasione degli stati generali dell’Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale (Aipai) che. La tappa di Matera, ospitata a partire dalle 9.30 di venerdì 6 febbraio presso l’Università degli Studi della Basilica, ha un programmma intenso sui diversi aspetti del patrimonio industriale : dagli aspetti tecnici a quelli turistici, che nella ”Città dei Sassi” hanno una valenza notevole e fonte di ispirazione per gli studiosi. A fare gli onori di casa il Duiss dell’Unibas, con l’auspicio che la giornata di riflessione- che comincerà il 5 a Bari e si concluderà a Lecce- accenda i riflettori su patrimonio e archeologia industriale che in provincia di Matera, riguarda anche aree produttive come quelle della Valbasento. Uno stimolo a contenere il consumo di suolo e a recuperare, per quanto possibile, sul piano della conoscenza, della fruibilità anche opere del secolo scorso interessanti dal punto di vista architettonico e funzionale: reti irrigue consortili o i ponti a una sola arcata ( sono ancora lì) lungo la vecchia statale 106.

Bari, Matera, Lecce
5-8 febbraio 2026
Sedi congressuali:
Politecnico di Bari
Università della Basilicata
CNR di Lecce
il programma https://statigenerali.patrimonioindustriale.it/
L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale – AIPAI promuove i Terzi Stati Generali del Patrimonio Industriale. Dopo Venezia, Padova, Piazzola sul Brenta e Roma, Tivoli, gli Stati si riuniranno a Bari, Matera e Lecce seguendo un ideale percorso circolare tra le molteplici realtà patrimoniali della produzione e del lavoro che interessano il Nord, il Centro e il Sud della penisola. Per tracciare un bilancio ed elaborare strategie e visioni per il futuro prossimo è fondamentale porre le condizioni più fertili per favorire il confronto tra gli addetti ai lavori e le comunità, nonché l’incontro tra i diversi ambiti operativi, di ricerca e istituzionali coinvolti.

Il Patrimonio Industriale è costituito da quanto riconosciamo come rilevante del passato prossimo della civiltà del lavoro; è la risposta a quesiti che non appartengono solo agli studiosi, ma che nascono innanzitutto dalle comunità e dalle imprese, per capire sé stessi e contribuire ad essere pronti per le sfide culturali, economico-sociali e ambientali del presente e degli anni a venire. Il riconoscimento, quindi, è il frutto di processi articolati che occupano un posto importante nelle dinamiche evolutive delle città e dei paesaggi industriali e post-industriali. È perciò strategico incontrarsi periodicamente per individuare ed esplorare i valori propri dell’eredità industriale, materiale e intangibile, secondo gli approcci messi a punto in più di settant’anni, dal mondo dell’archeologia industriale.

Il congresso è articolato in dieci aree tematiche per le quali è possibile proporre:
Singoli contributi
Una o più sessioni tematiche, composte da massimo 4 contributi originali
Singoli contributi e partecipazione alla doctoral school
I convegnisti hanno l’opportunità di mettere in luce i numerosi percorsi caratterizzanti l’attualità dell’Archeologia Industriale, le esperienze più innovative alla luce delle radici di tale specifico ambito della memoria.
I singoli contributi e le sessioni possono essere presentati per una o più aree tematiche. Le specificità sono molte e interessano, da un lato, gli oggetti e gli organismi, come le macchine utensili, i motori, le fabbriche, le architetture industriali, l’edilizia aziendale, le infrastrutture urbane, regionali e superiori; dall’altro i documenti, il mondo figurativo, i prodotti, la comunicazione e le testimonianze, materiali e immateriali, che permettono la narrazione della memoria e della cultura del lavoro.
L’attenzione va parimenti rivolta alla conoscenza, ai principi e alle azioni legate alla gestione, all’uso o alla nuova vita della fabbrica, delle architetture e delle aree industriali; alla partecipazione delle comunità; alle necessità della fruizione, della musealizzazione, del turismo industriale; agli strumenti per il progetto e il restauro. Sono oggetto di particolare attenzione le pratiche di ricerca e divulgazione associative, lo sviluppo e all’affermazione degli strumenti digitale, la fruizione del patrimonio e del lost heritage attraverso AR/VR e le automazioni dei processi conseguibili grazie all’AI.

Aree tematiche
Macchine, brevetti e cicli produttivi storici del patrimonio industriale a cura di Renato Covino, Antonio Monte, Laura Severi, Marco Venanzi
Città e paesaggi dell’industria e del lavoro
a cura di David Celetti, Giovanni Luigi Fontana, Elena Paudice, Massimo Preite, Silvia Tardella
Infrastrutture territoriali e urbane a cura di Massimo Bottini, Franco Mancuso, Stefania Mornati, Palmina Trabocchi
Progetto e costruzione per l’industria a cura di Edoardo Currà, Ilaria Giannetti, Antonella Guida, Cesira Paolini, Martina Russo, Augusto Vitale
Storia, cultura e memoria dell’industria e del lavoro: ricerche, archivi, musei e pratiche di valorizzazione a cura di Marco Bertilorenzi, David Celetti, Amedeo Lepore, Carolina Lussana, Massimo Negri, Roberto Lorenzetti, Luca Zan
Digitalizzazione e AI del patrimonio industriale: conoscenza, progetto, gestione e fruizione a cura di Elena Cantatore, Cassia De Lian Cui, Edoardo Currà, Mariella De Fino, Fabio Fatiguso, Silvana Bruno
Restauro e conservazione del patrimonio industriale a cura di Marina Docci, Claudio Menichelli, Cristina Natoli, Rita Vecchiattini, Graziella Bernardo, Alessandro Mattioli
Riuso e pratiche di rigenerazione urbana e ambientale a cura di Sara De Maestri, Antonella Guida, Rossella Maspoli, Cristina Natoli, Vito Domenico Porcari, Marina Pugnaletto, Manuel Ramello
Turismo industriale, percorsi culturali, esperienze di fruizione a cura di Francesco Antoniol, Massimo Bottini, Maria Elena Castore, Rossella Maspoli, Massimo Preite, Manuel Ramello, Giorgio Ravasio
Immagine, cinematografia, media digitali e comunicazione dell’industria a cura di Luca Borghini, Renè Capovin, Palmina Trabocchi, Fabrizio Trisoglio

Articolo precedente
Cinema tra soldi e felicità. Il pubblico dell’Ipm di Potenza riflette
Articolo successivo
Vento e vetustà…alberi caduti e da rimuovere in via Sicilia
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti