Patrimonio industriale da preservare. Anche Matera ci pensa…

Meglio tardi…che mai. Dopo aver perso, demolito nella Prima Repubblica, i tre molini e pastifici di via Lucana, laterifici ( in via Cappelluti, mentre quel che resta di un altro è in contrada Serritello La Valle) e con il grande punto interrogativo sulla destinazione d’uso per area e impianti (di proprietà privata) dell’ex molino-pastificio Padula, poi Barilla, di via Cererie, Matera potrà rifletterci sù in occasione degli stati generali dell’Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale (Aipai) che. La tappa di Matera, ospitata a partire dalle 9.30 di venerdì 6 febbraio presso l’Università degli Studi della Basilica, ha un programmma intenso sui diversi aspetti del patrimonio industriale : dagli aspetti tecnici a quelli turistici, che nella ”Città dei Sassi” hanno una valenza notevole e fonte di ispirazione per gli studiosi. A fare gli onori di casa il Duiss dell’Unibas, con l’auspicio che la giornata di riflessione- che comincerà il 5 a Bari e si concluderà a Lecce- accenda i riflettori su patrimonio e archeologia industriale che in provincia di Matera, riguarda anche aree produttive come quelle della Valbasento. Uno stimolo a contenere il consumo di suolo e a recuperare, per quanto possibile, sul piano della conoscenza, della fruibilità anche opere del secolo scorso interessanti dal punto di vista architettonico e funzionale: reti irrigue consortili o i ponti a una sola arcata ( sono ancora lì) lungo la vecchia statale 106.



L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale – AIPAI promuove i Terzi Stati Generali del Patrimonio Industriale. Dopo Venezia, Padova, Piazzola sul Brenta e Roma, Tivoli, gli Stati si riuniranno a Bari, Matera e Lecce seguendo un ideale percorso circolare tra le molteplici realtà patrimoniali della produzione e del lavoro che interessano il Nord, il Centro e il Sud della penisola. Per tracciare un bilancio ed elaborare strategie e visioni per il futuro prossimo è fondamentale porre le condizioni più fertili per favorire il confronto tra gli addetti ai lavori e le comunità, nonché l’incontro tra i diversi ambiti operativi, di ricerca e istituzionali coinvolti.



Il Patrimonio Industriale è costituito da quanto riconosciamo come rilevante del passato prossimo della civiltà del lavoro; è la risposta a quesiti che non appartengono solo agli studiosi, ma che nascono innanzitutto dalle comunità e dalle imprese, per capire sé stessi e contribuire ad essere pronti per le sfide culturali, economico-sociali e ambientali del presente e degli anni a venire. Il riconoscimento, quindi, è il frutto di processi articolati che occupano un posto importante nelle dinamiche evolutive delle città e dei paesaggi industriali e post-industriali. È perciò strategico incontrarsi periodicamente per individuare ed esplorare i valori propri dell’eredità industriale, materiale e intangibile, secondo gli approcci messi a punto in più di settant’anni, dal mondo dell’archeologia industriale.



Il congresso è articolato in dieci aree tematiche per le quali è possibile proporre:

Singoli contributi

Una o più sessioni tematiche, composte da massimo 4 contributi originali

Singoli contributi e partecipazione alla doctoral school

I convegnisti hanno l’opportunità di mettere in luce i numerosi percorsi caratterizzanti l’attualità dell’Archeologia Industriale, le esperienze più innovative alla luce delle radici di tale specifico ambito della memoria.

I singoli contributi e le sessioni possono essere presentati per una o più aree tematiche. Le specificità sono molte e interessano, da un lato, gli oggetti e gli organismi, come le macchine utensili, i motori, le fabbriche, le architetture industriali, l’edilizia aziendale, le infrastrutture urbane, regionali e superiori; dall’altro i documenti, il mondo figurativo, i prodotti, la comunicazione e le testimonianze, materiali e immateriali, che permettono la narrazione della memoria e della cultura del lavoro.

L’attenzione va parimenti rivolta alla conoscenza, ai principi e alle azioni legate alla gestione, all’uso o alla nuova vita della fabbrica, delle architetture e delle aree industriali; alla partecipazione delle comunità; alle necessità della fruizione, della musealizzazione, del turismo industriale; agli strumenti per il progetto e il restauro. Sono oggetto di particolare attenzione le pratiche di ricerca e divulgazione associative, lo sviluppo e all’affermazione degli strumenti digitale, la fruizione del patrimonio e del lost heritage attraverso AR/VR e le automazioni dei processi conseguibili grazie all’AI.



