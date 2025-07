Paterno: Sgravio e riduzione Tari 2025 del 50% per utenze domestiche e non domestiche.

Un’altra buona notizia per la comunità paternese: in arrivo un’ulteriore misura in favore

e a sostegno di cittadini e famiglie. Dopo il Bonus nascite, il soggiorno marino e le Borse

di studio, infatti, l’Amministrazione comunale di Paterno ha deliberato lo sgravio Tari

del 50% per l’annualità 2025.

Per riconoscere agevolazioni alla cittadinanza, in relazione al pagamento della Tari 2025,

sono stati utilizzati i fondi del P.O. Val d'Agri, nello specifico il Contributo Forfettario

dei Ripov Servizi comunali, finalizzati a garantire il mantenimento e/miglioramento dei

servizi di competenza. L’importo utilizzato dall’Amministrazione comunale di Paterno è

di € 92.843,13, pari al 20% della somma complessivamente assegnata al Comune (il

massimo impegnabile), quale contributo da destinare, sotto forma di rimborso, agli

utenti e ai contribuenti.

In questo modo sarà possibile applicare una riduzione pari al 50% della Tari 2025 sia alle

utenze domestiche, residenti e non residenti, sia alle utenze non domestiche relative alle

attività economiche. Lo sgravio avverrà direttamente in bolletta.

‘Una misura concreta, tangibile, che riflette – fa sapere il Sindaco di Paterno Tania Gioia

– il senso di responsabilità che abbiamo come Amministrazione nei confronti delle

famiglie, delle attività economiche e di tutti coloro che vivono quotidianamente le sfide

economiche del nostro tempo. Non è solo uno sconto, è un messaggio. Un messaggio

che dice: “Siamo con voi”. Una scelta strategica e solidale che non è solo una risposta

alle difficoltà economiche di molte famiglie e attività, ma anche un segnale chiaro.

Abbiamo voluto alleggerire il peso di una tassazione che, seppur necessaria, deve essere

compatibile con il principio di equità e con il diritto alla dignità economica di ogni

cittadino’.

‘Per le famiglie – continua Tania Gioia – significa: maggiore serenità nel bilancio

familiare, un aiuto concreto in tempi incerti, un riconoscimento del ruolo vitale che ogni

residente svolge nella vita della comunità; per le attività economiche rappresenta: uno

stimolo all’economica locale, un’opportunità per reinvestire nel territorio, un segnale di

fiducia e sostegno da parte delle Istituzioni. Questa decisione nasce dalla volontà di

rendere il nostro Comune sempre più un esempio di amministrazione attenta,

sostenibile, inclusiva e orientata al benessere collettivo’.

‘Siamo convinti che questo atto – conclude il Sindaco di Paterno – possa rafforzare il

legame tra Istituzioni e cittadini e rilanciare il senso di appartenenza e collaborazione.

Insieme, possiamo costruire una Paterno più solidale, dinamica e consapevole’.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.