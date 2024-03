Paterno: incontro “Il ruolo delle Donne nel mondo del Volontariato”

In occasione della celebrazione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il borgo di Paterno diventa scenario di un importante evento dedicato al contributo femminile nel settore del volontariato. L’incontro, intitolato “Il ruolo delle Donne nel mondo del Volontariato”, si terrà venerdì 8 marzo 2024 alle ore 16:30 presso la Sala Consiliare.

Organizzato dall’UNPLI Basilicata in stretta collaborazione con la locale Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Paterno, l’evento si propone di evidenziare l’essenziale apporto delle donne nel tessuto sociale e nel mondo del volontariato, evidenziando il loro ruolo attivo e di rilievo in questi ambiti fondamentali per la comunità.

L’apertura dell’incontro vedrà i saluti di benvenuto da parte di Tania Gioia, Sindaco di Paterno; Mariella De Filippo, Presidente della Pro Loco di Paterno; Rosa Fortunato, Consigliera Regionale UNPLI Basilicata; Vito Sabia, Presidente UNPLI Basilicata; e Pierfranco De Marco, Consigliere Nazionale UNPLI Basilicata.

Una serie di interventi da parte di eminenti personalità femminili nel panorama del volontariato e dell’associazionismo locale e regionale porranno l’accento sull’importanza del contributo femminile: Maria Antonietta Lupo, Presidente Pro Loco Marsico Nuovo; Feliciana De Lorenzo, Presidente Pro Loco Castelsaraceno; Mariella Masino, Presidente AVIS sezione Paterno; Annalisa Marsicovetere, Consigliera AISM sezione Potenza; Carmela De Vivo, Portavoce Forum Terzo Settore Basilicata; Simona Bonito, Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Potenza; Dina Sileo, Assessore Regione Basilicata.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Anna Tammariello, che condurrà il dibattito e stimolerà le riflessioni su come le donne hanno saputo affermarsi come figure chiave nel mondo del volontariato, incidendo positivamente sulle dinamiche sociali, culturali ed economiche della comunità.

Ad arricchire l’incontro ci saranno intermezzi musicali a cura della cantante Emily, la cui voce accompagnerà i momenti di riflessione.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire il ruolo fondamentale che le donne ricoprono nel volontariato e oltre. Rappresenta un’occasione per riconoscere e valorizzare l’impegno e la dedizione delle donne che, quotidianamente, contribuiscono a rendere la nostra società più giusta, inclusiva e solidale.