Paterno: Al via i lavori di realizzazione dell’asilo nido

Sono partiti ufficialmente i lavori per la realizzazione dell’asilo nido che il Comune di Paterno costruirà grazie ad un finanziamento di 522.500,00 € ottenuto nell’ambito dei fondi riservati a progetti di investimento di cui alle risorse europee Next Generation EU, quest’ultime stanziate in ragione delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Pnrr. “Si tratta di un progetto, -si legge in una nota- proposto dal Comune di Paterno in ragione dell’Avviso che intende far crescere l’offerta di servizi educativi e ammesso a finanziamento con il massimo del punteggio e senza riserve.”

“Nonostante le tante difficoltà che attanagliano in questo tempo soprattutto i piccoli Comuni, l’Amministrazione comunale di Paterno – dichiara la Sindaca di Paterno, Tania Gioia – oltre a produrre risposte immediate, ha lavorato tanto in termini di programmazione e di pianificazione, come di consueto accade nei primi anni di insediamento, e adesso può già iniziare a raccogliere i meritati frutti che si spera possano tradursi in benessere diffuso per la collettività. Una scommessa importante per Paterno che ha bisogno di servizi e di prossimità per tornare ad essere un paese in grado di offrire risposte immediate. Un aiuto concreto verso le famiglie e le nuove generazioni che vorranno restare e che non avvertiranno la necessità di andar via, oltre che un servizio essenziale e fondamentale in grado di rendere più appetibile Paterno per coppie provenienti da altre località. Una dimostrazione tangibile dell’attenzione che il Sindaco e l’Amministrazione comunale tutta ripongono verso le giovani generazioni, soprattutto le giovani coppie e le donne lavoratrici. Il lavoro su questo fronte sarà incessante, perché forte è la consapevolezza che la Paterno del domani vada costruita pezzo per pezzo, tutti insieme, con sacrificio, dedizione e passione.”