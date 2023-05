Paterino “comparsa” d’annata tra cinema e teatro

Mentre altrove si trastullano a parlare di cinema o teatro ‘’ a vacant’’ ( a vuoto in dialetto materano) con una raffica di selfies e di condivisioni sui social, che lasciano il tempo che trovano, Michele Paterino, politico materano di lunga data tra liste di Sinistra e civiche di stagione, ha un trascorso di ‘comparsa’’ cinematografica e di attore teatrale che non ti aspetti. Attore di famiglia? ‘’ Sono esperienze che ho fatto volentieri- afferma Michele Paterino- e conservo ricordi e foto di quelle presenze. Attore no. Quelli stanno in politica e alcuni sanno adattarsi bene in tante parti e palcoscenici diversi. Politica è servizio e stare al potere deve essere occasione per il cambiamento. Ma le cose vanno in altra maniera e si recita un copione unto e bisunto’’. E a sfogliarlo c’è da lasciare le impronte per gli anni a venire…Meglio passare ai ricordi. Michele Paterino, pensionato e consigliere comunale nell’area di maggioranza, ha alle spalle una interessante carriera da comparsa. Ha partecipato ai film ‘’L’albero di Guernica’’ (1975) diretto da Fernando Arrabal, sulla rivoluzione spagnola degli anni Trenta, allo sceneggiato della Rai ‘’ L’eredità della Priora’’ (1979) diretto da Anton Giulio Maiano ambientato nell’epopea risorgimentale e al film biblico ‘’ King David’’ (1985) diretto da Bruce Bereford.



‘’ Sono state esperienze – dichiara Michele Paterino, classe 1956- spinte dalla curiosità per conoscere il mondo del cinema. Mi guadagnavo una cosa di soldi e mi impegnavo, perché quel film poteva essere un ottimo veicolo per far conoscere la nostra città. Mi piaceva anche conoscere il pensiero altrui . Per esempio dell’attore statunitense Richard Geere, protagonista di King David, con cui ho girato molto scene sulla Murgia. Del resto avevo una precisa identità politica, allora in piena sinistra. E, visto che non conoscevo l’inglese, grazie a un interprete gli posi la domanda se fosse ‘’socialista’’ se fosse dalla parte dei deboli, visto che negli Stati Uniti c’era il partito democratico e alcuni divi di Hollywood come Joan Fonda o una cantante come Joan Baez erano politicamente impegnate in varie battaglie



. Mi rispose che si impegnava su temi sociali e sull’ambiente. E questo mi fece piacere. Quell’anno, era il 1984,mi sposai e ricordo che il reclutatore di comparse quando lo seppe mi fece fare un’altra decina di giornate. Io gli portai la bomboniera , cosa che apprezzò. Era romano vicino al Pci. Mi aveva preso a cuore. Non lo dimenticherò mai’’. E il fervore per la politica contrassegnò l’interesse di Michele per L’Albero di Guernica . ‘’ E’ stato Il film che più mi ha colpito – continua Paterino-. Perché l’Albero di Guernica è incentrato sulla Guerra civile spagnola. Anche l’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini è andato lì a combattere. Un fatto storico perchè si passò dalla Repubblica alla dittatura franchista, con il coinvolgimento di altri Paesi con italiani si schierarono da una parte e dall’altra. Nel film, ironia della sorte, ero di guardia in divisa davanti a un presidio della Falange franchista e tenevo l’asta della bandiera in posizione obliqua. Il regista Arrabal mi redarguì in spagnolo con un comrensibile ‘Hombre, Hombre asta dritta como un c…in erection’. Obbedii e girammo la scena’’. Roba da battute da caserma…

E del resto, Michele Paterino,il servizio militare di leva l’ha fatto e agli ordini si doveva scattare. Stessa storia quando si recita come comparsa o figurante, come si dice oggi. Occhio alle epoche e sul set niente orologi, telefonini o altri elementi indesiderati, che obbligano a far ripetere le scene. “Sono esperienze, quelle del cinema- afferma Paterino- fatte con piacere, come girare una scena.Ci si deve preparare a puntino. Sveglia presto per il trucco con tinture, mi sono anche fatto crescere la barba. Poi una fisionomia. Meridionale, mediterranea. Con King David prendevo 80.000 lire al giorno,come per gli altri film avevo una assunzione regolare con tanto di attestazioni contributiva a fine anno . Naturalmente, quando finivamo di girare, ci informavamo sui tempi di uscita del film e tenevamo d’occhio i cartelloni dei cinema del centro come L’Impero, il Duni e il Quinto. Cercavamo i primi piani, ma era difficile, perché in fase di montaggio quella scena può saltare’’



Dal cinema al Teatro, che risale a oltre mezzo secolo fa…

” Ho partecipato alla prima recita in terza media a Pomarico, dove sono stato per 10 anni- ricorda la nostra comparsa. Era sul Giulio Cesare di Shakespeare. Mi toccò il ruolo di Marc’Antonio con il discorso ai Romani. Ne ricordo buona parte ” Amici, romani, concittadini, porgetemi le vostre orecchie, vengo per seppellire Cesare non per lodarlo . Il male che gli uomini fanno vive sì, dopo di loro, il bene è sovente sotterrato con le loro ossa. Così lasciamo anche per Cesare. Ma il nobile Bruto ha detto che Cesare era ambizioso e se così fu, una colpa atroce e atrocemente Cesare l’ha scontata …”. Nel 1974 feci un’altra esperienza con ‘’Gli innamorati’’ di Carlo Goldoni, con una compagnia promossa dall’Endas di Mario Ambrico per la regia di Agata Romanelli. Mi toccò il ruolo di Fabrizio e me la cavai bene’’.





Michele ha lasciato gli abiti nel camerino, ma se dovesse capitare l’occasione non è detto che ci ripensi. La politica va bene, ma se ci fossero lungimiranza e competenze, e voglia di organizzare al meglio Matera potrebbe fare da sé per attrarre le produzioni. Ma i tempi sono cambiati e girare nei Sassi procura non pochi problemi. “Consiglio ai ragazzi di recitare, immedesimarsi nelle situazioni altrui, farsi spingere dalla curiosità – aggiunge Paterino- Quanto al cinema c’è molto da imparare e la politica, se non è preparata e non si spende per la città e per il territorio, con una organizzazione all’altezza della domanda, perde tante occasioni di crescita. Io ho sempre inteso la politica come servizio e buon governo della cosa pubblica . Non ho mai fatto politica per andare al potere. Sono un uomo da opposizione costruttiva. Ma mi trovo, paradossalmente, nella contraddizione di trovarmi sistematicamente nella maggioranza.E qui non capisco perché se uno sta in maggioranza deve perdere lo spirito critico : Ho il dovere di esserlo e se qualcosa non va devo dirlo . Altri vogliono l’unanimismo a tutti i costi. Governare è invece cambiare le cose. E’ un sistema che va cambiato”. C’è materiale per un nuovo richiamo sul set o sul palcoscenico come comparsa o attore per Michele. Magari con un ruolo più importante, come il ‘’Gattopardo’’ di Tommasi da Lampedusa, ‘’ Sei personaggi in cerca d’autore’’ di Pirandello o lavori con la sceneggiatura consolidata come ‘’ Matera, la bella addormentata sul posto’’ di Anonimo materano.