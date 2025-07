Patatine, hot dog a Los Angeles per Luciano l’americano…

Ormai il nomignolo se l’è meritato mettendo piedi, ieri, non dimenticate le sei ore e passa di fuso orario, tra Ferrandina e Los Angeles, atterrando nella megalopoli californiana. Stanchezza, stress e primi assaggi del cibo fast food a stelle e strisce ipercalorico…Per un mese buono, aldilà delle sorprese di amici che potrebbe trovare per strada, la cucina ferrandinese è rinviata a fine agosto. Nel frattempo Luciano Loizzo è in attesa di ritrovarsi con un’altra ”L” del suo cammino, quella Guzzi Lodola con la quale farà il tour lungo la Route 66. Pronti?



“E qui -ha commentato scendendo dopo essere atterrato a Los Angeles- ore 11,50 come primo giorno..iniziamo bene dopo 8 ore di viaggio da Ferrandina a Roma e dopo un ..bel volo con circa 3 ore di ritardo..sono arrivato a Los Angeles..l’atterraggio buono le ore assai soltanto 12 ore di volo come una sardina..primo pernotto fatto moto non ancora ritirata…comunque con l’aiuto di Jeremy ..concessionario Guzzi a Los Angeles forse in pomeriggio riusciamo a ritirarla..e assaggiato il primo cibo”. Spaghetti, sospiri, maiatica? Da sognarseli la notte…