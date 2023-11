Pastori per una mattinata: iniziativa di Murgia Enjoy

A grande richiesta dei soci e dei followers Murgia Enjoy, per domenica 26 novembre l’associazione propone una nuova attività a stretto contatto con gli animali e la natura. L’attività prevede una dettagliata visita in masseria, unae un percorso in natura al fianco di un pastore con il suo gregge.Oltre alla possibilità di apprezzare la bontà degli ottimi formaggi e delle selezionate carni che potranno essere acquistati direttamente dal produttore, i partecipanti potranno conoscere i territori sui quali pascolano gli animali nutrendosi di piante spontanee che conferiscono un sapore unico a carni, latte e formaggi e comprendere l’immane lavoro di chi non può permettersi nemmeno un giorno di riposo.I precedenti laboratori di trasformazione del latte in formaggio ed altri eventi simili tenutisi in passato nelle masserie della Murgia hanno sempre suscitato grande interesse soprattutto nei più piccoli ripagando i soci dell’impegno profuso nell’organizzazione degli eventi.Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.Il luogo d’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, gadgets per chi presenterà la propria tessera Decathlon e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy, sarà comunicato in risposta alla prenotazione.L’attività si svolgerà domenica. Come da consolidata abitudine, al termine delle attività, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con(bruschette, lasagna, bevanda e coperto).Al fine di evitare eventuali danni all’ambiente e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, scorta d’acqua, abbigliamento comodo ed èUlteriori informazioni su www.murgiaenjoy.it