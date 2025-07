Pastasciutta antifascista Anpi e Pro Gaza a Novoli ( Lecce)

Resistenza sempre nel ricordo dei fratelli Cervi, partigiani e martiri della Libertà e per una Costituzione che strategie autoritarie, palesi e subdole, e non certo democratiche intendono minare e stravolgere. L’evento di Novoli ( Lecce) organizzato per oggi in piazza Regina Margherita è di quelli di militanza e di identità, che legano una pagina di storia del Paese a quella per la Pace, la solidarietà alle popolazioni di Gaza finite nella ‘’macelleria’’ israeliana anche quando sono in fila per ricevere dei viveri. Quanti saranno in zona, questa sera, avranno modo di conoscere fino in fondo il significato della pasta asciutta antifascista, https://www.istitutocervi.it/2020/06/25/lorigine-della-pastasciutta-antifascista/ , ascoltare musica e interventi su quanto sta succedendo nel mondo, spesso con il silenzio assenso di quanti a livello istituzionale non rappresentano di certo i valori della Costituzione, nata dalla Resistenza.



Pastasciutta antifascista Pasta, Resistenza e Solidarietà per la Libertà e la Pace, venerdì 25 luglio 2025, Novoli.

Venerdì 25 luglio 2025, ore 20:30, a Novoli in Piazza Regina Margherita (spazio antistante Ostello Novello), si offrirà la pastasciutta antifascista con la partecipazione di Do’ Lampi , con Donatello Pisanello (organetto e altre storie) e Lamberto Probo (tamburello, tamborra e altro), fondatori del celebre gruppo Officina Zoé.

Ingresso libero info e contatti: 3773799333



In occasione dell’80° anniversario della Liberazione (1945–2025) Anpi sezione Novoli e la Saletta della Cultura Gregorio Vetrugno promuovono una serata speciale dedicata alla memoria, alla Resistenza e alla solidarietà. La serata è inserita nella rete d’iniziative organizzata in tutta Italia in collaborazione con l’Istituto Acilde Cervi e sarà accompagnata dalla musica dal vivo del progetto Do’ Lampi con Donatello Pisanello (organetto e altre storie) e Lamberto Probo (tamburello, tamborra e altro), fondatori del celebre gruppo Officina Zoé che proporranno un set di avant-folk e sperimentazioni sulla tradizione.

Durante la serata la pastasciutta sarà offerta a tutte e tutti come simbolo conviviale e antifascista nella memoria di chi ha lottato per i valori democratici.

L’iniziativa si ispira alla storica Pastasciutta Antifascista dei Fratelli Cervi che il 25 luglio 1943, alla caduta del fascismo, offrirono un grande piatto di pasta alla popolazione di Campegine (RE) per festeggiare la fine della dittatura. Un gesto semplice e potente diventato nel tempo simbolo di resistenza popolare, giustizia e libertà.

Allo stesso modo, oggi, la lotta per la libertà e la giustizia continua e la solidarietà con il popolo palestinese è fondamentale. Per questo sosteniamo l’iniziativa di raccolta fondi CIBOXGAZA promossa da PugliaPalestina per fornire cibo, acqua e vestiti ai Palestinesi martoriati dalle bombe e dalla fame.



PER FINANZIARE GAZZELLA CHE CON I SUOI VOLONTARI PALESTINESI OGNI GIORNO PROCURA CIBO, ACQUA, VESTIARIO PER IL POPOLO MARTORIATO DELLE TENDE. A GAZA si trova sempre meno cibo e a prezzi altissimi, dateci una mano, pochi euro se siamo in tanti a donare si riesce a sfamare migliaia di persone oltre le bombe genocide e la fame che uccide soprattutto i bambini.

Di seguito le indicazioni per donare. Chi vuole fare un bonifico anche di pochi euro. IBAN IT 36K0526279210CC0831342738 causale CIBOXGAZA referente Giuseppe Marella le ricevute dei bonifici le pubblichiamo ogni martedi sui Gruppi Facebook PUGLIAPALESTINA—-BRINDISIXGAZA—-BOICOTTARE ISRAELE

L’iniziativa è promossa da ANPI sezione Novoli e Saletta della Cultura Gregorio Vetrugno nell’ambito del progetto “OSTELLO Smart & Art – Artisti in Residenza”, vincitore del bando Luoghi Comuni, promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI con il sostegno del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

Saletta della Cultura Gregorio Vetrugno Aps di Novoli (Le)

Cell. 3773799333