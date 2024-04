Pasta fatta in casa e divano. Venite a Matera e qua la mano…

…anzi le mani, perchè manualità, creatività e pazienza fanno la differenza. E Matera dove quanto fatto apprezzare dalle nostre aziende al salone del mobile di Milano non posso che continuare su questa strada. Antonio Serravezza e altri che le mani in pasta ce le hanno messe per preparare orecchiette, coinvolgendo operatori e visitatori di passaggio, sono stati dei validi e convincenti testimonials del made in Matera. Certo , e ritorniamo a battere lo stesso tasto dei forti limiti ( usiamo un eufemismo) di cultura di impresa, competenze, esperienza, lungimiranza nelle amministrazioni locali di qualsiasi colore e forma giuridica non si va da nessuna parte. Comodi, comodi su sedie e divani. Ma non si lamentino quanti osservano che l’economia segna rallentamento e che gli introiti sono inferiori alle attese… Per restare in tema ci vorrebbe più di una tirata di orecchiette. Magari, per dare smossa, un sonoro scapaccione alla milanese, senza selfies e senza anglicismi, con il condimento di cultura di impresa.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Il mobile imbottito ‘Made in Matera’ fa conoscere al mondo intero i prodotti della propria terra. Il salotto come le orecchiette hanno necessità di manualità e questo connubio è stato vincente durante il Salone del Mobile a Milano. Una delle più giovani ed intraprendenti aziende materane ha voluto, volutamente, creare un evento speciale nel proprio stand espositivo dove la ormai famosa signora Nunzia ha messo in evidenza la manualità per produrre le famose orecchiette. Un’occasione per i tanti visitatori stranieri per provare a realizzare con le proprie mani un tipo di pasta che sempre più è conosciuta nel mondo. Naturalmente erano presenti anche un team di professionisti della cucina materana che a fine giornata hanno offerto centinaia di piatti di orecchiette cucinate con il sugo al pomodoro, con le cime di rape oltre a peperoni cruschi fritti, polpette di pane, assaggio di formaggio pecorino doc e tanto altro, naturalmente sempre accompagnato da vino del nostro Vulture. E ’ stato evento che ha sorpreso tutti i visitatori stranieri presenti che, interessati sia per la bellezza e comodità dei divani colorati e dal cibo, hanno espresso il desiderio di venire al più presto a visitare la nostra regione a molti sconosciuta. Ecco che anche il mondo del mobile imbottito è un mezzo di comunicazione per far conoscere il nostro territorio perché la nostra Basilicata ha tanto da offrire e mostrare. Chi viene a Matera arriva già affascinato da i prodotti, dal cibo e da i tanti luoghi unici della Basilicata. Si deve fare di più, dobbiamo saper approfittare di tutto questo per crescere e migliorare il futuro della nostra città e della nostra regione. Sono molto dispiaciuto che i nostri politici locali si siano impegnati in questa campagna elettorale e non c’è stata una vera attenzione verso i produttori del mobile imbottito impegnati a promuovere i loro prodotti al Salone del Mobile di Milano. Comunque posso confermare che tutte le aziende locali hanno saputo presentarsi in fiera con successo e che non hanno necessariamente bisogno dei politici per i loro obiettivi.