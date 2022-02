Come non aderire all’invito di Pasquale Di Pede, concittadino che di Matera si ricorda quando pensa, si incazza se le cose non vanno o si fa finta di nulla se non si interviene a Casalnuovo, quando canta imbracciando la chitarra e quando si siede a tavola per pranzare. E il menù non puo’ che essere materano: dalla pasta ai legumi, dalle verdure alla focacce, al pane o al baccalà. Pasta e rape, cucinata, sotto la luce di una sola stella (quella della tradizione dei nostri padri) non puo’ che indorarsi di mollica fritta, aglio, olio, peperone ( a chi piace diavlucckj amèr ) o un’acciuga. Altro che vellutate, inguaiate, saltate e americanate. Bravo Pasquale. Il primo a tavola e a inneggiare, oggi, alla cucina di madri, padri e di una generazione cresciuta anche a pane, scurz e ‘mddich. Traduzione d’obbligo: pane fatto di corteccia e mollica, di semola di grano duro, dalle forme generose e dal colore giallo, che durava e durava e ha fatto crescere la generazione di Pasquale e di quanti apprezzano, come lui, pasta e rape e altri piatti dei sapori del passato. E un sorso di quello buono.

L’INNO ”A TAVOLA” DI PASQUALE

Inno alla pasta e rape.

Lo stomaco si apre

per un piatto divino

Mangiato con un buon vino.

Con le rape di super emme e le orecchiette di super Emilia

di farina super cappelli.

Spolverato da mollica fritta e peperone crusco puoi aumentare la dose del piatto da overdose. Condito dall’olio giallo saporito di Ferrandina e una punta di acciuga e l’acquolina si asciuga