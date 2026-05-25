Pasta e pasticceria. Che allegria con i piccoli chef di Scuola in Fattoria

Fanno tenerezza .con quegli occhietti vispi e le mani pronte a mettere le mani in pasta, tra acqua, farina, uova , cercando di fare come i grandi per preparare piatti e dolci da leccarsi i baffetti…I bimbi di Castellaneta impegnati nei laboratori di ”Scuola in fattoria” promossi dalla Cia Due Mari ha confermato ancora una volta come informazione, formazione ed entusiasmo siano gli ingredienti per trasferire buone pratiche alimentare e di filiera alle giovani generazioni. Poi a tavola, con quello che hanno preparato con i prodotti dai campi alla cucina. Buon appetito, piccoli chef!



Comunicato Stampa

“Scuola in Fattoria”: piccoli chef crescono

Sono partiti oggi i laboratori pratici nelle cucine del “Mauro Perrone”: un tenero abbraccio tra terra, scuola e… amore!

Castellaneta (TA) – Sono partiti stamane i laboratori pratici di «Scuola in Fattoria»: dal campo alla tavola, per insegnare ai più piccini che ogni prodotto della terra non nasce sugli scaffali del supermercato ma è frutto di passione e sacrificio di agricoltori e allevatori

Così, dopo varie uscite didattiche promosse da Cia Due Mari in diverse aziende agricole della provincia di Taranto, stamane circa 20 scolari della scuola dell’infanzia e 50 bambini delle terze classi della scuola primaria «Pascoli-Giovinazzi-Surico», accompagnati dai loro docenti, hanno scoperto le cucine e i laboratori dell’istituto d’istruzione superiore alberghiero «Mauro Perrone» di Castellaneta.

Dalla teoria alla pratica e mani in pasta per i giovani alunni di Castellaneta, che per un’itera mattinata hanno indossato le vesti da “mini-chef”: sotto gli occhi attenti delle loro maestre, e di docenti e tecnici dell’istituto alberghiero, coordinati dal professor Giovanni Viceconte, hanno preparato pasta fresca, cucinato funghi profumati e farcito golosi bignè: tutte portate da leccarsi i baffi e così, dopo aver cucinato, la carovana festosa di studenti si è accomodata a tavola per degustare ogni bendidio.



I laboratori didattici nelle cucine del Mauro Perrone proseguiranno anche nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione tra Cia Due Mari, lo staff di Cia Castellaneta composto da Eleonora Bandello, Valentina Lavarra, Alessandro Bandello e Domenico Gigante, l’istituto comprensivo Pascoli-Giovinazzi-Surico diretto dalla dottoressa Angelica Molfetta, e l’istituto superiore Mauro Perrone diretto dal professor Fabio Grimaldi.

Scuola in Fattoria è un progetto ideato e promosso ogni anno dall’area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Castellaneta: dai banchi di scuola alle aziende agricole e di trasformazione per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore.

«Un percorso didattico – ha sottolineato il direttore Cia Due Mari, Vito Rubino – volto a spiegare, in teoria e nella pratica, che ciò che di buono quotidianamente portiamo in tavola non nasce per caso e non nasce già confezionato: è frutto di lavoro, sacrificio e tanta passione degli agricoltori che sin dalle prime ore del mattino sono a lavoro nelle loro aziende per fornire prodotti freschi e trasformati da consumare all’insegna del gusto e della genuinità».

