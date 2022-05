Potrebbe essere il titolo di un ricettario, che lega la tradizione della cucina contadina a quelle di samurai, imperatori, geishe, Matera al Giappone. Una idea non peregrina che il buongustaio Antonio Serravezza ha avuto modo di apprezzare inforcando o usando le bacchette per un piatto di spaghetti, dal sapore di quelle terre. Una provocazione? No, certezze e opportunità da non trascurare. Del resto, oltre 15 anni fa, Matera tirò fuori – e grazie alla lungimiranza e professionalità di un dirigente regionale, che opera nel settore alimentare, l’ Accademia italo nipponica a Matera con il contributo di alcuni imprenditori locali e di giapponesi che lavoravano in zona. Fu una bella esperienza, che portò a Matera, in un ristorante dei rioni Sassi la cultura e la cucina di quel popolo e anche la compagnia di bandiera Jal. La pasta, è il caso di ricordare, nel frattempo si è scotta…E Matera ha fatto poche cose, in maniera estemporanea, in assenza di cultura di impresa, di un piano strategico del turismo affidato e gestito da professionalità che operino a tempo pieno, e aggravato da mediocrità e presunzione che lasciano tutto alla spontaneità. Ma consoliamoci le comitive della ”Costa Crociere” a Matera da quasi un ventennio continuano ad arrivare e a pranzare nei ristoranti tipici della Città dei Sassi. Cicerchie e spaghetti con i sapori del Paese del Solevante? Sayonara…



LE RIFLESSIONI DEL BUONGUSTAIO SERRAVEZZA

Parliamo di cose serie perché io che ho viaggiato e lavorato per anni nel lontano paese del Sol Levante vi garantisco che esiste una curiosa love story tra i giapponesi e i cibi italiani. La cucina giapponese e quella italiana, per quanto geograficamente agli antipodi, si trovano ad avere in comune una filosofia di fondo, quella del rispetto assoluto per la materia prima. Voi dovete sapere che tra i turisti che girano nei nostri Sassi ci sono anche giornalisti e scrittori culinari, che si mescolano tra noi e cercano di scoprire le antiche materie prime e le ricette tramandateci dai nostri avi che raccontano un sapore e un gusto sincero che incantano i palati più raffinati. Per darvene un assaggio vi dimostro che le mie parole sono veritiere e vi do un assaggio con un articolo di una famosa rivista culinaria giapponese molto particolare che ha messo in evidenza un piatto povero della nostra cucina materana preparato da Enzo Montemurro. Stiamo parlando di ‘pasta con cicerchie’ che è indicato come la giusta ed equilibrata fusione tra la cucina nostrana e quella del Sol Levante. I giapponesi sono riusciti a conciliare tradizioni culinarie basate su ingredienti poveri e antichi alla pari della nostra cultura culinaria. Forse a noi verrà da storcere il naso pensando ai ‘ramen’, spaghetti con alghe o soia. Pensando ai nostri tipici spaghetti al pomodoro in un possibile viaggio in Giappone nulla ci vieta di ordinare al ristorante gli spaghetti wafu e provare questa loro inusuale variante. Girando in lungo e in largo in Giappone ho trovato tanti ristoranti italiani con riferimento a tante regioni italiane ma mai uno con cucina lucana. Sono certo che avrebbe tanto successo!