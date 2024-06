Password e richieste di pagamento. I consigli della Polizia Postale

Ci provano e inviano una e mail al destinatario dicendo che conoscono la loro password abituale e che se vogliono stare tranquilli è preferibile fare un bonifici, indicando l’ iban del beneficiario. In guardia. Cancellate pure le e mail, ma provvedete a cambiare le password, cercando di renderle il più possibile uniche. Nel frattempo leggete e fate girare i consigli della Polizia di Stato al link https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyber-hygiene/scegli-una-password-sicura-ed-efficace/index.html. Chiaro?



Cyber Hygiene

Scegli una password sicura ed efficace

Una delle principali regole di cyber hygiene richiede che vengano scelte password sicure ed efficaci a tutela dei propri sistemi informatici.

Con il termine password, si intende una chiave d’accesso personale composta da una serie di caratteri alfanumerici che servono a proteggere l’accesso agli account di computer, piattaforme online, servizi digitali e molto altro ancora.

Password poco complesse possono essere facilmente scoperte da chi vuole avere accesso al vostro conto bancario, effettuare acquisti in Rete, sostituirsi a voi sui Social, inviare email a vostro nome e avere accesso ai vostri dati personali.

La Polizia Postale e delle comunicazioni si occupa quotidianamente di casi relativi a furti di profili personali (es. email, social…) ed è, pertanto, necessario imparare a proteggersi da queste insidie del web, adottando dei comportamenti specifici per salvaguardare le nostre chiavi di accesso, rendendole così più efficaci e sicure.

Ecco di seguito dei punti chiave da tenere bene in considerazione quando si sceglie una password:

Impostate una password complessa utilizzando un minimo di 8 caratteri alfanumerici in cui siano presenti almeno un numero, una lettera maiuscola e un simbolo speciale (%!$&€… );

Non utilizzate informazioni riconducibili alla vostra persona, ai vostri familiari o ai vostri interessi, come la data di nascita o altri nomi;

Preferite parole di fantasia o comunque non presenti sul dizionario;

Non condividete la password con altre persone;

Quando inserite la password su un dispositivo altrui, effettuate la disconnessione al termine della navigazione e non memorizzatela mai sul browser che utilizzate per accedere;

Cambiate periodicamente la password (ogni 90 giorni);

Non utilizzate la medesima password per tutti gli account che avete in uso;

Attivate l’autenticazione a due fattori su tutte le vostre applicazioni.

Per qualsiasi altra informazione scriveteci al link https://www.commissariatodips.it/richiedi-informazioni/index.html