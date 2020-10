Il re dell’autunno è senza ombra di dubbio l’ulivo. Alti, maestosi, secolari e con le chiome argentee. L’Onyx organizza per domenica 25 ottobre una passeggiata tra gli oliveti.

Di seguito i dettagli:

Una breve passeggiata fra gli oliveti che degradano dalla città di Matera verso La Martella. E’ l’iniziativa che Onyx Ambiente, settore dell’Onyx Jazz Club, organizza domenica 25 ottobre, a partire dalle 9 (rientro alle 13) con modalità nel pieno rispetto delle norme anti-Covid previste dai relativi decreti.

Nel corso dell’iniziativa sarà possibile conoscere il paesaggio olivicolo durante la raccolta delle olive con visite nei frantoi e degustazione dell’olio nuovo.

La passeggiata di Onyx Ambiente rientra nel programma della Associazione Nazionale Città dell’Olio e della “Giornata della Camminata tra gli Olivi” che prevede nella stessa giornata in tutta Italia diversi itinerari per scoprire oltre 84 paesaggi olivetati del nostro Paese. In Basilicata hanno aderito all’iniziativa i Comuni di Forenza, Rapolla, Rotondella e Vietri di Potenza.

L’appuntamento è previsto alle 9 in piazza degli Olmi a Matera vicino al Panificio De Palo (con mascherina, gel, copricapo, calzature ed indumenti comodi ed adeguati alle condizioni meteo).

Le prenotazioni (con contributo di 5 euro per i non soci Onyx) devono essere effettuate entro sabato 24 ottobre, contattando: 3291133910 WhatsApp o Ferula viaggi, via Cappelluti 34, tel. 0835336572 info@ferulaviaggi.it