Passeggeri incazzati. Solo un bus dall’aeroporto di Bari e tocca aspettare…

E’ accaduto ieri mattina, 8 aprile, a cittadini materani e turisti che avrebbero voluto ripartire dall’aeroporto di Bari per Matera con l’autobus delle 9.15. Ma è stato ”riempito” in men che non si dica. Per gli altri- come ci racconta Tommaso Ferrara- l’obbligo ad attendere quelle delle 11.30 e con non poca rabbia per quel disagio. E’ un tavolo a due, tre, quattro tra le Regioni Basilicata, Puglia e gli enti locali a tener conto delle ”evenienze” dell’ultimo momento. Potenziare i servizi e mettere mano alla tasca. L’offerta dei servizi turistici va potenziata.

L’AMARO SFOGO DI TOMMASO FERRARA

”.. è una vergogna -scrive Tommaso. Siamo una ventina di persone tra turisti e materani che siamo rimasti a terra perché la navetta delle 9,15 da Bari per Matera era al completo e non c’ è alternativa, bisogna attendere quella delle 11,30 per raggiungere Matera. È possibile che chi si vanta e decanta i flussi turistici per la nostra città non è in grado di programmare specie in occasione delle festività e della stagione estiva un aumento delle corse o un potenziamento delle navette. Sono bravi e lungimiranti solo quando si devono aumentare i loro compensi immeritati”