Passata la Festa, poi si pensa…

Il ferro si batte quando è caldo, altrimenti si finisce con il ritrovarsi con gli stessi nodi, problemi che abbiamo visto caratterizzare l’organizzazione della Festa della Bruna 2022. Un evento, atteso, che ha avuto dei ”ridimensionamenti” o ”ripieghi” se preferite- per motivi di sicurezza -con la processione dei pastori (nei quartieri e non nei Sassi), nella fase finale della processione serale del 2 luglio con tutto quanto accaduto, visto e sentito nell’ultimo tratto del percorso del carro trionfale, per finire ai fuochi di artificio nello stadio ” Franco Salerno-XXI Settembre”. Ci saremmo attesi, e con noi gran parte della città, un vertice istituzionale tra tutti i soggetti che hanno concorso, comunque, alla ripresa della festa dopo due anni di pandemia. Sono passati 10 giorni dalla notte del 2 Luglio, ma non è accaduto nulla. A caldo si sarebbe avuto modo di vedere insieme, aldilà che ognuno l’abbia fatto per conto proprio, per valutare cosa non è andato, perchè, e cosa si può fare per evitare che l’anno prossimo- in assenza di un verbale, che recepisca un percorso di rilancio- si sia punto e daccapo. Con quanti, da opposte vedute, ripetono : ” SI è fatto sempre così…e non è successo mai niente”. E dall’ altra: ” Ci sono norme da rispettare…e quindi”. E quindi abbiamo assistito, inutile ripeterci, a quanto abbiamo visto. Il rischio che, per mancanza di tempo, supportata in qualche caso anche da inesperienza e scarsa conoscenza della Festa nelle sue componenti e dinamiche, è che passi al detto materano ”Poi si pensa” . Ne riparliamo a settembre…le cose si aggiustano. Ma per quella data c’è la visita del Papa. Il rischio è che quanto visto quest’anno si ripeta. Siamo come San Tommaso…