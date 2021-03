Da noi bolli, certificati, attestazioni, statistiche improbabili e con correzioni in corso d’opera da fogli excel su contagi reali o in lista d’attesa, finiranno con l’alimentare una burocrazia che si affiderà ad APP (la ricordate la truffaldina e fallimentare Immuni ?), piattaforme digitali in lista di attesa come quella delle Poste( solo sei adesioni regionali, Basilicata compresa) e a riscontri su richiami e altro che finiranno con lasciare a terra più di qualche turista. Pertanto l’annuncio della presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen del ”green pass”, il passaporto o certificato vaccinale per consentire gli spostamenti e, quindi, la ripresa dei voli, da noi rischia di farci trovare impreparati.Tanto più che la riforma della Pubblica Amministrazione tra spid e pec farragginose, piattaforme e altre aberrazioni digitali non hanno certo semplificato anzi… Per cui attendiamo che arrivano gli annunciati vaccini, oltre 50 milioni di dosi da aprile, e che ci ci sia il lasciapassare dell’Ema per quelli in giacenza di Astra Zeneca. Vicenda sulla quale vengono al pettine tutti i nodi di contratti fatti con poca lungimiranza, sospetti di speculazioni e con quegli export che avrebbero favorito l’Inghilterra della Brexit o, come,la chiamavano durante il ventennio fascista ” Perfidi Albione” .Ed essere pronti sotto l’aspetto burocratico è importante. Antonio Serravezza che il passaporto rinnovato ce l’ha sempre a disposizione auspica che la ”green pass’ o certificato verde sanitario possa sbloccare la situazione turistica del BelPaese. Per ora siamo ai webinar e all’annuncio di risorse per il settore di milioni di euro, ma senza progetto e concretezza. Matera compresa e con i problemi di sempre. Nel frattempo si va avanti con i seminari sulla rete virtuali. Uno, due webinar al giorno allontana il covid di torno…



LA GREEN PASS? COME NO

Stiamo sognando o veramente si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel della pandemia? La notizia corre veloce dal Parlamento Europeo arriva la buona notizia per una apertura ai viaggi all’interno dell’Europa. Entro giugno arriverà la “green pass” che allegata al proprio passaporto o carta d’identità darà la possibilità di viaggiare. Cos’è la “green pass” o “certificato verde digitale” ? Sarà un documento sanitario comune a tutti gli Stati membri che servirà a dimostrare che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, ha fatto il tampone con esito negativo o ha contratto il virus ed è guarita. Si aprono le porte? Inizieranno ad arrivare le prenotazioni? Secondo le previsione del nostro Governo centrale entro luglio dovremmo raggiungere il 70% degli italiani vaccinati, quindi questa combinazione fa ben sperare per la nostra città che sta vivendo di cancellazioni o di prenotazioni in attesa di conferme. Sono certo che ai proprietari delle strutture ricettive sta arrivando un po’ di venticello positivo e c’è solo da sperare che l’assessore al turismo (il nostro sindaco) stia respirando questa positività e dia un impulso alla macchina delle programmazioni di eventi e, magari, consultando qualche tecnico locale possa provare ad immaginare un’estate e, ancor più, un autunno con un calendario di eventi che possano essere di attrazione sia per il turista nazionale che per il turista europeo. Perché solo europeo e non extra Europeo? Semplice stiamo considerando solo i cittadini dell’Unione Europea che potranno viaggiare grazie alla “green card”.

Non stappiamo già la bottiglia perché al momento restiamo con i piedi per terra e attendiamo anche l’esito del vaccino Astra-Zenega che ha rallentato il corso delle vaccinazioni.