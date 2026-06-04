Passaporti a portata d’Europa all’Itcg ‘’ Olivetti Loperfido’’ di Matera

L’aeroporto è a portata di volo, a Bari Palese, e la voglia di ripartire è tanta per nuove esperienze che finiscono con l’arricchire sul piano umano, culturale, formativo come è per tanti ragazzi e ragazze cittadini d’Europa. E i programmi “Erasmus+Pnnr” sono l’occasione per farlo, basta vistare ogni anno con la programmazione dovuta. Domani, venerdì 5 giugno, è fissata la cerimonia della consegna dei ‘’Passaporti di esperienze, culture e connessioni’’. Studenti e professori pronti a raccontare di quanto vissuto dalla partenza , alla permanenza e agli incontri con altre realtà scolastica, con l’impegno a ricambiare quella esperienza. Del resto Matera continua a gettare ponti tra Mediterraneo ed Europa, ma a patto che la pace prevalga sui disegni guerrafondai contro ogni forma di diritto internazionale portata avanti da Stati Uniti e Israele. L’Unione Europea deve fare di più, riprendendo un minimo di autonomia decisionale. E i giovani devono spingere perché questo accade. Avere un passaporto…di cittadini europei è l’occasione per farlo.



COMUNICATO STAMPA

VIAGGI, STORIE E CONNESSIONI DI STUDENTI E PERSONALE DELL’ITCG

Si consegnano i “Passaporti di esperienze, culture e connessioni” nell’aula magna dell’ITCG Loperfido Olivetti di Matera. Passaporti interculturali che certificano le pratiche maturate grazie a “Erasmus+Pnnr”, programma che consente a studenti e insegnanti di svolgere periodi di mobilità e tirocini all’estero, finanziati dall’Unione Europea.

L’appuntamento è per venerdì 5 giugno, nella sede dell’istituto in Via Aldo Moro n. 28, alle ore 16.30, ed è un importante momento di riconoscimento e valorizzazione di quanto vissuto dagli studenti e dal personale scolastico attraverso le mobilità internazionali e la cooperazione europea svolta nell’anno scolastico.

La scuola che abbatte i confini e premia il futuro, dunque, e così sarà un pomeriggio di festa e di testimonianze, in cui ragazze e ragazzi racconteranno le sensazioni provate, i ricordi delle condivisioni in giro per l’Europa e quanto tutto questo sia un valore aggiunto per la crescita personale.

La manifestazione all’ITCG, che celebra il successo dell’internazionalizzazione, consentirà di far presente le fasi di mobilità studentesca in Svezia, Norvegia, Cipro, Portogallo, Belgio, Spagna, Grecia, così come le attività di job shadowing e formazione del personale docente, le testimonianze di studenti, famiglie, docenti ed ex partecipanti Erasmus, i prodotti multimediali e materiali relativi ai progetti sviluppati, gli interventi istituzionali e i contributi di partner ed enti del territorio nazionale e internazionale.

Sarà allestita, inoltre, una mostra dei lavori, dei materiali e delle esperienze realizzate nell’ambito degli Erasmus+, con spazi dedicati alle diverse mobilità europee. L’incontro intende promuovere i valori della cittadinanza europea, dell’inclusione, del dialogo interculturale e dell’innovazione educativa, rafforzando il legame tra scuola, istituzioni e comunità territoriale.

All’iniziativa del Loperfido Olivetti parteciperanno i responsabili dell’USR Basilicata/Sportello Europa, dell’USP Matera, del Comune di Matera e di altri enti locali, che potranno fornire un contributo importante alla riflessione sulla cittadinanza europea e la mobilità internazionale. Al termine dell’evento seguirà un momento conviviale con un buffet e la consegna di gadget ricordo ai partecipanti.

Le attività Erasmus, che vedono l’ITCG Loperfido Olivetti di Matera all’avanguardia grazie all’impegno costante e strutturale delle docenti di Lingue del Team di internazionalizzazione, sono indubbiamente occasioni per maturare, sia dal punto di vista professionale che umano. I giovani hanno la possibilità di affrontare nuove sfide, imparano a risolvere problemi, a essere indipendenti e a lavorare in un contesto multiculturale. Occasioni che rappresentano delle propizie esperienze di vita.

Matera, 4 giugno 2026

ufficiostampa@loperfido-olivetti.edu.it

