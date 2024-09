Passaggio di consegne alla Presidenza del Consiglio tra Francesco Salvatore e Mariacristina Visaggi.

Si è svolto ieri, nella sede della Presidenza del Consiglio al sesto piano del municipio, il passaggio ufficiale delle consegne tra il presidente uscente, Francesco Salvatore, e la neo eletta Mariacristina Visaggi. «Il ruolo di presidente della massima assise cittadina è stato un’esperienza sfidante e di grande valore politico. -ha commentato Salvatore- Mi subentra una collega di cui ho apprezzato le capacità di interpretazione e mediazione nelle dinamiche del consiglio comunale. Le rivolgo con stima sinceri auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare con impegno la neutralità necessaria a garantire a tutto il Consiglio le migliori condizioni operative». Mentre Visaggi ha dichiarato: «Ringrazio il collega Salvatore per la stima e il lavoro fatto con professionalità e impegno, che intendo proseguire al meglio. Apprezzo molto il riallestimento della sala “Pasolini”, voluto e curato da Salvatore per trasformarla finalmente in luogo idoneo ad ospitare la massima assise cittadina. Continuerò a tenere in considerazione eventuali consigli e suggerimenti di Salvatore, per ricoprire al meglio il mio ruolo istituzionale».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.