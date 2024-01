Pass, parcheggi e fermate bus. Ass B&B chiede verifiche

Non è facile mettere ordine sul sistema mobilità nella città dei Sassi, che ha nel turismo una attività economica diffusa, ma che necessita di certezze. Ma eventi e cantieri, sperimentazioni, creano disagi un po’ a tutti con un invito, come abbiamo scritto nei mesi scorsi, ad avere pazienza. Guido Galante , presidente dell’associazione di strutture ricettive B@B Matera, chiede al sindaco Domenico Bennardi e all’assessore alla mobilità, Giuseppe Digilio, di confrontarsi su questioni- riportate nel comunicato- che meritano approfondimenti. Del resto questa è una pausa di rallentamento dell’industria delle vacanze.E Pasqua è vicina…



COMUNICATO STAMPA

Matera, 11 gennaio 2024

L’associazione B&B Matera ha richiesto al Sindaco e all’Assessore alla mobilità del Comune un incontro per discutere ed esporre le criticità rilevate dal comparto extralberghiero durante la passata stagione turistica.

“Questo è il momento giusto per sedersi, programmare e strutturare la stagione prossima in modo da evitare e risolvere tutte le problematiche riscontrate. – dichiara il Presidente Guido Galante – In modo particolare vogliamo attenzionare la pubblica amministrazione a dare risposte in merito all’introduzione della tassa d’ingresso per i bus turistici, in quanto tutt’oggi sembra che si voglia agevolare il turismo giornaliero “mordi e fuggi”, a discapito di quello residenziale, dove è prevista la tassa di soggiorno. Altra criticità rilevata riguarda i parcheggi, dove assistiamo attoniti ad una selvaggia sosta di bus in ogni angolo della città o nei parcheggi dei centri commerciali. Non meno problematico è il parcheggio pubblico di via Lanera che sembra essere diventato un’abusiva area camper gratuita. Inoltre desidereremmo avere risposte anche in merito alla situazione del terminal bus a lunga percorrenza, non ancora dotato dei servizi essenziali per i fruitori e della sperimentazione del raddoppio del pulmino “linea sassi”. Capitolo a parte e non meno importante riguarda la ZTL ed i pass, dove le strutture ricettive extralberghiere sono ampiamente penalizzate senza permessi o con permessi molto restrittivi, dimenticando però, che ad oggi sono stati rilasciati oltre 10.000 pass.”

“Aspettiamo e speriamo di poter incontrare al più presto l’Assessore al ramo in modo da poter ampiamente esporre quanto qui sintetizzato – conclude Galante – e dare la nostra usuale disponibilità ad un dialogo costruttivo, affinchè il turismo non diventi un problema per la città, ma sia sempre una risorsa per tutti”.